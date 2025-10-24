БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
2 години след пожара в психиатрията, в който загина Георги, съдът даде ход на делото

Мария Чернева
Чете се за: 04:07 мин.
Сигурност и правосъдие
Случаят с Георги, вързан и изолиран е наблюдаван от европейски и световни правозащитни организации

Окръжният съд в Ловеч даде ход на делото по случая с пожара в държавната психиатрична болница там. При инцидента преди 2 години загина млад мъж. В съдебната зала, като единствен подсъдим, влиза 66-годишната медицинска сестра, която е трябвало да надзирава завързания в изолатора пациент. Делото се следи от много правозащитни европейски организации и институции към ООН.

Дали е бил мрачен ден като днешния или слънчев, Георги не е разбрал. Онзи ден майка му дошла да го види, не го пуснали при нея. И станал агресивен. Затворили го в изолатора, завързали го. Стоял заключен 9 часа, 6 от тях вързан. Имал запалка в себе си, опитал да прегори ремъците. Неуспешно. А връзването и трите пъти е назначено от лекар, но днес в залата влиза само сестрата, която е трябвало да го наблюдава.

БНТ: Това не е в нейната смяна?

Цветомир Папурков, прокурор:„Тя си е тръгнала, без да го освободи.“

Адв. Марин Ичев, защитник на Генка Трайкова: „Като се вземе под внимание медицинската организация на дейността на медицинското заведение и като се вземат под внимание медицинските стандарти, там изрично си пише кой носи отговорност за организация на работа на дежурства.“

Цветомир Папурков, прокурор: „Това назначение е станало от дежурния лекар психиатър. Каква е продължителността и какви трябва да бъдат мерките е негово решение. Но вие това не го разглеждате, вие не се занимавате с това дали това е било прекомерно, дали не е било използвано, дали е имало основание лечебният процес да бъде назначен.“

Цветомир Папурков, прокурор: „Не, не. Не считам, че съм компетентен.“

Но ако оставянето на Георги без надзор е квалифицирано като престъпление, връзването и изолацията с часове е квалифицирано от европейски и световни институции като жестоко, нечовешко, унизително отношение или изтезание. И именно прокуратурата е тази, която трябва да разследва това престъпно посегателство над основните права на Георги.

Д-р Стефан Попвасилев, главен експерт "Национален превантивен механизъм": „Друг момент е в случая са подозренията, че това се използва като наказание, а не като част от лечението.“

Точно две години от тогава, дали тези практики продължават - здравното министерство отказва достъп на екипа ни. Но екипът на омбудсмана вече е приключил проверката си. Проблемът с персонала и надзора на болните продължава да стои.

Ивелина Велкова: „Трябва да има минимум 11 сестри на отделение и 11 санитари, за да могат да бъдат покрити поне някакви минимални изисквания, а в момента са не повече от 7-8.“

Новият директор е разписал по-строги указания за връзването и изолацията, но старата наредба, която позволява прекомерната употреба, си е същата. Меките стаи или по-щадящите изолатори не се използват, районната служба за противопожарна безопасност все още не е минала да ги провери. Нова наблюдателна и централизирана противопожарна система няма, от министерството не са им отпуснали допълнително финансиране. Следващото заседание е на 14 ноември, тогава ще бъдат разпитани свидетелите на обвинението.

