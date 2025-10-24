БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са...
Чете се за: 03:40 мин.
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Турските сериали действат като туристически магнит

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Турските сериали са новата мания не само по телевизията, но и в туризма. Гледат се в над 170 държави и носят над 800 млн. долара приходи. Фенове масово посещават местата, където са снимани.

Първоначално фокусът е бил върху луксозни вили в Истанбул от сериали като "Хиляда и една нощ" и "Забраненият плод". Сега интересът се измества към Югоизточна Турция, особено Мардин и Мидят, където се снима новият сезон на хитовия сериал "Далечният град".

Над 3 милиона туристи вече са посетили района тази година, като улиците са пълни, хотелите резервирани, а местният пазар продава стоки, вдъхновени от героите. Мидят, град с 12 000 години история, вече е в списъка на ЮНЕСКО.

Последвайте ни

ТОП 24

Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
1
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
2
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
3
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента Наталия Киселова даде почивка
4
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента Наталия...
Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край Пловдив (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край...
Дронове в помощ на планинските спасители в акциите през зимата
6
Дронове в помощ на планинските спасители в акциите през зимата

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
2
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
3
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
4
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
6
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...

Още от: По света

Откриха "магистрала" от динозавърски следи във Великобритания
Откриха "магистрала" от динозавърски следи във Великобритания
"Чудовищата се събират, за да празнуват" – шествие "Zombiewalk 2025” "Чудовищата се събират, за да празнуват" – шествие "Zombiewalk 2025”
Чете се за: 00:37 мин.
Хелоуин подготовка за слоновете в зоопарка в Орегон Хелоуин подготовка за слоновете в зоопарка в Орегон
Чете се за: 00:22 мин.
Овце в Южна Полша поеха на дълъг 180 км преход Овце в Южна Полша поеха на дълъг 180 км преход
Чете се за: 00:37 мин.
Учени признаха осмия континент – Зеландия Учени признаха осмия континент – Зеландия
Чете се за: 00:32 мин.
Възрастови ограничения за социалните мрежи в ЕС Възрастови ограничения за социалните мрежи в ЕС
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Новите отсечки за средна скорост вече са факт – къде са те?
Новите отсечки за средна скорост вече са факт – къде са те?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Ясен план: Правителството с мерки след санкциите срещу "Лукойл" Ясен план: Правителството с мерки след санкциите срещу "Лукойл"
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
2 години след пожара в психиатрията, в който загина Георги, съдът даде а делото 2 години след пожара в психиатрията, в който загина Георги, съдът даде а делото
Чете се за: 04:07 мин.
Сигурност и правосъдие
На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро,...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Точният момент за американските санкции: Кой какви алтернативи ще...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Среща на съюзниците на Украйна в Лондон: На фокус са замразените...
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ