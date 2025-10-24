Турските сериали действат като туристически магнит

Турските сериали са новата мания не само по телевизията, но и в туризма. Гледат се в над 170 държави и носят над 800 млн. долара приходи. Фенове масово посещават местата, където са снимани.

Първоначално фокусът е бил върху луксозни вили в Истанбул от сериали като "Хиляда и една нощ" и "Забраненият плод". Сега интересът се измества към Югоизточна Турция, особено Мардин и Мидят, където се снима новият сезон на хитовия сериал "Далечният град".

Над 3 милиона туристи вече са посетили района тази година, като улиците са пълни, хотелите резервирани, а местният пазар продава стоки, вдъхновени от героите. Мидят, град с 12 000 години история, вече е в списъка на ЮНЕСКО.