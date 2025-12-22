„Отново е Коледа“ прозвуча в сърцето на Кайро

Българската песен „Отново е Коледа“ стана част от празничните концерти за Рождество Христово в Египет. Тя беше изпълнена от Cairo Celebration Choir and Orchestra по време на традиционния им коледен концерт в Кайро.

Песента, създадена от композитора Борис Карадимчев по текст на Александър Петров, прозвуча в пълната зала на църквата в Колеж дьо ла Сал. Солист беше 15-годишната Сияна Кхедр, дъщеря на българска цигуларка и египетски китарист.

Изпълнението поставя началото на честванията по повод 100 години дипломатически отношения между България и Египет, които ще бъдат отбелязани през 2026 г. Нотите за песента са предоставени чрез българското посолство в Кайро.

Хорът и оркестърът са сред най-известните музикални формации в Египет и всяка година събират голяма публика със своите празнични концерти.