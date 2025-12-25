Богородица и Младенеца от пясък красят центъра на Бургас на Коледа

Богородица и Младенеца, изработени изцяло от пясък, красят центъра на Бургас на Коледа. Пясъчната скулптура е изработена от двамата артисти на свободна практика Пол и Реми Хогард. Тазгодишната коледна изненада е подарък за бургазлии и посетителите на града.

За направата на скулптурата те са използвали над 10 тона пясък. Избраната локация тази година е пред Часовника, до сградата на Общината, а темата на скулптурата е в унисон с Коледните празници – православна сцена, изобразяваща Богородица с Младенеца, под надслов „Коледна топлина“.

„Благодарим за предоставената възможност от Община Бургас отново да поднесем своя коледен пясъчен подарък на бургазлии! Благодарим, че ни подкрепяте в нашата работа с пясъчни скулптури и живота ни тук. Имаме още много идеи, следете ни, защото ще продължаваме да се стремим пясъчното ни изкуство да е все по-интригуващо и вълнуващо!“, споделят талантливите творци.

Те приканват всички, които искат да станат част от пясъчния празник и споделят емоцията на Коледа, да заповядат пред Часовника за снимки със скулптурата.