Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога

Бившият председател на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев и още трима души са обвинени за престъпление, свързано с принуда, при което е използвано оръжие.

Според източници близки до разследването групата мъже са държали в плен 20-годишен младеж в продължение на часове и са го принуждавали да се дрогира.

Софийският районен съд е наложил на Хасърджиев и на още един от обвиняемите мярка за неотклонение "задържане под стража". Другите двама са под домашен арест, но от прокуратурата ще протестират.

До арестите се стига след като преди около месец 20-годишно момче подава сигнал, че е държано по принуда в апартамент в столичния квартал "Дианабад" от четирима души.

Освен доктор Хасърджиев компанията включвала актьор, гръцки модел и бивш военнослужещ от френския легион.

Според източници близки до разследването те са се запознали с жертвата в столично заведение, след това са го поканили на частен купон. Там обаче той бил вързан за стол и принуден да употребява наркотици, групата имала и огнестрелно оръжие.

Младият мъж все пак успява да се освободи и да избяга. Той скача от балкона като се прехвърля от петия на четвъртия етаж.

Там прекарва няколко часа, търсейки помощ по телефона. Според свидетелски показания момчето е намерено във видимо неадекватно състояние.

Живеещи в блока казват, че апартаментът, в който е извършено престъплението е на д-р Станимир Хасърджиев.

"Множество оплаквания има. Постоянно някакви оргии се правят. Горе, шумове, музики, по прашки се разхождат по балкона. Множество оплаквания", заяви Ива.

Според съседи проблемите с доктора са системни.

"От колко време е така? От много време. Буди съседите, има хора с деца. Това е нон стоп. Подавани ли са сигнали в полицията. Съседите са подавали, да", коментира още Ива.

От Националната пациентска организация излязоха с официална позиция, в която се разграничават от Хасърджиев.

"Мога да кажа, че бяхме в шок. Доктор Хасърджиев е от създателите на пациентската организация преди повече от 15 г. Имаше добра репутация. Има хора в България, които и към момента мога да кажа, че дължат живота си на него", допълни Владислава Цолова, Национална пациентска организация.

Оказва се, че повече от година пациентската организация е в дълбока криза.

Под управлението на Хасърджиев са натрупани дългове към НАП в размер на няколко хиляди лева, задължения има и към мобилни оператори. Промяната в поведението на доктора била видима за всички.

"Стана още по-неоткриваем, неангажиран. Правихме многократни опити да се свържем с него, да му помогнем. Аз лично съм ходила у тях, защото той не отговаря на телефоните си, за да го видя да разговарям с него, да му предложа помощ", коментира Владислава Цолова, Национална пациентска организация.

От Пациентската организация заявиха, че вече са предприети стъпки за оздравяване, преструктуриране и възстановяване на нейната дейност.

"Тази сутрин имахме свикано общо събрание, което е свикано месец по-рано с покана през Търговския регистър, вече има избран нов Управителен съвет, нов председател", каза още Владислава Цолова, Национална пациентска организация.

Потърсихме и адвоката на доктор Станимир Хасърджиев. По телефона обясни, че няма практика да дава интервюта.