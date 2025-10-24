БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Д-р Станимир Хасърджиев и още трима души са обвинени за престъпление, свързано с принуда

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
При извършване на престъплението е използвано и оръжие

Д-р Станимир Хасърджиев и още трима души са обвинени за престъпление, свързано с принуда
Снимка: Архив/БТА
Д-р Станимир Хасърджиев и още трима души са обвинени за престъпление, свързано с принуда, при което е използвано оръжие, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Софийският районен съд е постановил задържане под стража за Хасърджиев и още един от обвиняемите, докато на другите двама е наложен "домашен арест". Прокуратурата ще протестира техните мерки за неотклонение.

Националната пациентска организация в своя позиция категорично се разграничава от действията и поведението, свързвани с д-р Хасърджиев, които са изцяло лични и нямат общо с ценностите, принципите и целите на хората в нея. Управителният съвет на НПО е прекратил всички формални отношения с д-р Хасърджиев на 15 септември 2025 г. Той е един от съоснователите на организацията.

