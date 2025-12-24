Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на войната

Украинският президент съобщи подробности от ревизирания мирен план, договорен с Вашингтон. Предлага се замразяване на фронтовите линии, потенциална демилитаризирана зона, но териториалните въпроси остават нерешени.

Планът вече не изисква изтегляне на украинските сили от Донбас, нито правен ангажимент на Украйна да не се присъединява към НАТО.

На този фон трима души, включително двама полицаи, загинаха при нова експлозия в Москва.

Двама руски полицаи са забелязали "подозрително лице" край полицейска кола и тръгнали към него за да го задържат. Последвала детонация. Двамата служители на реда са починали от раните си, третата жертва е била в непосредствена близост, съобщи руското следствие. Взривът е станал близо до мястото, където в понеделник друга бомба, поставена под автомобил, уби руския генерал Фанил Сарваров.

Русия подозира, че зад смъртта му стои Украйна, но Киев не е поел отговорност.

"Около 1.30 през нощта бях в къщи, почивах си. Погледнах през прозореца. Видях, че нещо някъде се взриви. Звукът беше като преди два дена, когато избухна автомобил, но по-тих".

Украинският лидер Зеленски определи ревизирания мирен план като "основна рамка за край на войната". Според него проектът съдържа гаранции за сигурност от Съединените щати, НАТО и Европа с координиран военен отговор в случай на нова руска инвазия.

Предвижда се украинската армия да наброява 800 хиляди души. Проекто-документът не предполага изтегляне на украинските части от 20-те процента територия на Донбас, която все още контролират. Това е ключово искане на Москва, Киев го отхвърля.

Според Зеленски, американската страна предлага като алтернатива създаване там на зони за свободна търговия. Всяка демилитаризирана зона трябва да бъде под контрола на украинска администрация и полиция, посочи украинският президент. Според Зеленски само страните -членки от НАТО ще решат дали да приемат Украйна.

"Отказахме да променим украинската Конституция за да впишем отказ от присъединяване към Алианса", изтъкна Зеленски.

Той окачестви американско предложение поставяне на ядрената централа в Запорожие под общо управление на Украйна, Русия и Съединените щати като "много неподходящо и не напълно реалистично".

Планът предвижда организиране на избори в Украйна "възможно най-скоро" след подписване на споразумение за прекратяване на огъня.

Дмитрий Песков - говорител на Кремъл: Кирил Дмитриев вече информира подробно президента за резултата от пътуването си. На база информацията, получена от държавния глава, ще формулираме по-нататъшната си позиция и ще подновим контактите в близко бъдеще чрез действащите канали за комуникация.

Русия обвинява европейските лидери, че саботират мирния процес чрез неприемливи условия. Москва публикува кадри от настъплението в Донецка област.

Украйна призна загубата на Сиверск на подстъпите към последните украински крепости в Донбас - Славянск и Краматорск.

Украйна съобщи днес, че е поразила завод за синтетичен каучук в руската Тулска област.