Доклад за младите хора в България показва тревожни тенденции

Доклад, който вече е в Народното събрание, показва тревожни тенденции сред младите хора. Близо 13% напускат училище преждевременно. Сред причините са финансови затруднения и ранни бракове. Младите в малките населени места не виждат перспектива за образование и реализация.

Отчетена е ниска спортна активност – едва 56% спортуват редовно. По-стряскащ е фактът, че около 38% от осъдените през 2020 г. са на възраст между 14 и 29 години, а повече от 61% от младежите са се сблъсквали с някакъв вид насилие (психическо, физическо или сексуално).

Препоръчва се подобряване на достъпа до информация и използване на дигитални канали, но и внимание към риска от непроверена информация.