БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са...
Чете се за: 03:40 мин.
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Доклад за младите хора в България показва тревожни тенденции

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Доклад, който вече е в Народното събрание, показва тревожни тенденции сред младите хора. Близо 13% напускат училище преждевременно. Сред причините са финансови затруднения и ранни бракове. Младите в малките населени места не виждат перспектива за образование и реализация.

Отчетена е ниска спортна активност – едва 56% спортуват редовно. По-стряскащ е фактът, че около 38% от осъдените през 2020 г. са на възраст между 14 и 29 години, а повече от 61% от младежите са се сблъсквали с някакъв вид насилие (психическо, физическо или сексуално).

Препоръчва се подобряване на достъпа до информация и използване на дигитални канали, но и внимание към риска от непроверена информация.

Последвайте ни

ТОП 24

Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
1
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
2
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
3
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента Наталия Киселова даде почивка
4
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента Наталия...
Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край Пловдив (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край...
Дронове в помощ на планинските спасители в акциите през зимата
6
Дронове в помощ на планинските спасители в акциите през зимата

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
2
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
3
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
4
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
6
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...

Още от: У нас

Национално изложение "Портал фест – Полет към изкуството" в София
Национално изложение "Портал фест – Полет към изкуството" в София
Новините 24.10.2025 г. Новините 24.10.2025 г.
Чете се за: 04:15 мин.
Елин Пелин забранява Хелоуин в училища и детски градини: „Празнуваме светлината, не сенките“ Елин Пелин забранява Хелоуин в училища и детски градини: „Празнуваме светлината, не сенките“
Чете се за: 01:15 мин.
Директни полети от София до Ню Йорк и Чикаго през 2026 г. Директни полети от София до Ню Йорк и Чикаго през 2026 г.
Чете се за: 01:57 мин.
Връщаме часовника: идва зимното часово време и бонус час сън Връщаме часовника: идва зимното часово време и бонус час сън
Чете се за: 00:42 мин.
Съдът на ЕС удари формулата за сметки за парното у нас: непрозрачна и неточна Съдът на ЕС удари формулата за сметки за парното у нас: непрозрачна и неточна
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

Новите отсечки за средна скорост вече са факт – къде са те?
Новите отсечки за средна скорост вече са факт – къде са те?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Ясен план: Правителството с мерки след санкциите срещу "Лукойл" Ясен план: Правителството с мерки след санкциите срещу "Лукойл"
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
2 години след пожара в психиатрията, в който загина Георги, съдът даде а делото. 2 години след пожара в психиатрията, в който загина Георги, съдът даде а делото.
Чете се за: 04:07 мин.
Сигурност и правосъдие
На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро,...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Точният момент за американските санкции: Кой какви алтернативи ще...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Среща на съюзниците на Украйна в Лондон: На фокус са замразените...
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ