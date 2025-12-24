Бъдни вечер: в очакване на Рождество Христово

Християнският свят празнува Бъдни вечер – денят преди Рождество Христово. Това е време за семейство, спокойствие и споделени традиции, когато хората се събират у дома в очакване на Коледа.

На празничната трапеза се подреждат постни ястия, обикновено в нечетен брой. Важна част от вечерята е питката с късмети, която символизира надеждата за здраве и благополучие през новата година.

Бъдни вечер отбелязва и края на коледните пости. За много хора денят е свързан с молитва, благодарност и смирение.

Празникът носи послание за вяра, надежда и доброта, които предшестват един от най-светлите християнски празници – Коледа.