Най-търсените личности в света през 2025 г.

През 2025 година интернет отново показа кои хора вълнуват най-много света. Според данни от търсенията в Google, политиката, музиката, спортът и социалните мрежи са сред основните причини за интереса към най-популярните личности.

На първо място сред най-търсените е Доналд Тръмп, чието име остава постоянно във фокуса на световните новини.

След него се нарежда Илон Мъск, който привлича внимание с проектите си в технологиите, космоса и социалните мрежи.

Сред най-търсените имена е и Миа Халифа, а музикалната сцена е представена от звезди като Тейлър Суифт и Сабрина Карпентър, които бележат огромен интерес сред младата публика.

Спортът също има силно присъствие в класацията. Сред най-търсените са футболни звезди като Кристиано Роналдо и младият талант Ламин Ямал, които впечатляват с изявите си на терена.

Класацията показва, че през 2025 г. хората най-много се интересуват от силни личности с глобално влияние – независимо дали идват от света на политиката, музиката, спорта или технологиите.