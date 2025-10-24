Сблъсък в парламента заради „Лукойл“: Опозицията вижда обслужване на олигархични интереси

Санкциите от САЩ форсираха българския парламент и депутатите приеха промените за продажбата на „Лукойл“. Сделка може да има само след решение на правителството и одобрение от ДАНС. Това реши мнозинството в Народното събрание с приемането на второ четене на промените в Закона за насърчаване на инвестициите.

От опозицията обаче отново посочиха, че измененията обслужват олигархични интереси. По време на дебата в зала се стигна до сблъсък и размяна на остри реплики между „Възраждане“ и „ДПС – Ново начало“.

В мотивите си вносителите от ГЕРБ–СДС, „ДПС - Ново начало“, „БСП - Обединена левица“ и ИТН посочват, че собствеността на рафинерията поставя под риск сигурността на страната и са необходими механизми за гарантиране на националния и съюзния интерес.

От опозицията обаче заявиха, че промените обслужват Делян Пеевски.

Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: „Поправка, която обслужва Пеевски. Тя няма нищо общо със санкционния режим по отношение на "Лукойл". Дава на практика, на този който владее ДАНС, възможност да спре самата сделка и сделките на фирмите, посочени там. Той не може да погълне целия "Лукойл", въпреки че успя да погълне Бойко Борисов. Очевидно целия "Лукойл" не може да погълне — иска част от сделката."

Красимир Манов, МЕЧ: "Цените на петрола започнаха да се вдигат и ще се вдигат още, защото това е сериозен геополитически проблем. Вие нямате контрол върху тези процеси — нищо не можете да направите." Красимира Катинчарова, "Величие": "С тези промени, провокирани от Делян Пеевски и неговата парламентарна група, виждаме как "Лукойл" – рафинерията – всъщност се подготвя за политически контрол при смяна на собствеността."

От "Възраждане" посъветваха правителството да преговаря страната ни да бъде освободена от санкциите на САЩ срещу "Лукойл" и "Роснефт". По думите им Германия вече е предприела такива действия.

Костадин Костадинов, лидер на „Възраждане“: „Механизмът е налице, европейската практика също. Изключение предлагаме, да — това предлагат и германците. И го казва Мерц. Ние можем веднага – грубо казано – да се закачим за тях. Няма да сме първите."

От „ДПС - Ново начало“ увериха, че няма заплаха за горивата.

Станислав Анастасов, „ДПС – Ново начало“: "Опитвате се, заедно с "Възраждане", "Величие" и МЕЧ, да всявате паника в българското общество и да си обслужвате "Лукойл", както винаги сте го правили. Няма проблем с горивата и няма да допуснем да има, независимо от това, което правите. Горива ще има за хората. Ако искате, отидете до бензиностанцията и се заредете — напълнете си туби, бидони — но гориво има и ще има."

Дебатът не мина без напрежение – в залата се стигна до остри реплики между „Възраждане“ и „ДПС -Ново начало“. Въпреки това промените бяха приети със 119 гласа „за“.

От „Да, България“ съобщиха, че са подали сигнал до американското финансово министерство за банкови сметки и трансфери, включително в щатски долари, на Делян Пеевски през българска банка.Н