БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са...
Чете се за: 03:40 мин.
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сблъсък в парламента заради „Лукойл“: Опозицията вижда обслужване на олигархични интереси

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Запази

НС реши продажбата на активи на "Лукойл" да става след решение на МС при одобрение от ДАНС

Сблъсък в парламента заради „Лукойл“: Опозицията вижда обслужване на олигархични интереси
Слушай новината

Санкциите от САЩ форсираха българския парламент и депутатите приеха промените за продажбата на „Лукойл“. Сделка може да има само след решение на правителството и одобрение от ДАНС. Това реши мнозинството в Народното събрание с приемането на второ четене на промените в Закона за насърчаване на инвестициите.

От опозицията обаче отново посочиха, че измененията обслужват олигархични интереси. По време на дебата в зала се стигна до сблъсък и размяна на остри реплики между „Възраждане“ и „ДПС – Ново начало“.

В мотивите си вносителите от ГЕРБ–СДС, „ДПС - Ново начало“, „БСП - Обединена левица“ и ИТН посочват, че собствеността на рафинерията поставя под риск сигурността на страната и са необходими механизми за гарантиране на националния и съюзния интерес.

От опозицията обаче заявиха, че промените обслужват Делян Пеевски.

Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: „Поправка, която обслужва Пеевски. Тя няма нищо общо със санкционния режим по отношение на "Лукойл". Дава на практика, на този който владее ДАНС, възможност да спре самата сделка и сделките на фирмите, посочени там. Той не може да погълне целия "Лукойл", въпреки че успя да погълне Бойко Борисов. Очевидно целия "Лукойл" не може да погълне — иска част от сделката."

Красимир Манов, МЕЧ: "Цените на петрола започнаха да се вдигат и ще се вдигат още, защото това е сериозен геополитически проблем. Вие нямате контрол върху тези процеси — нищо не можете да направите."

Красимира Катинчарова, "Величие": "С тези промени, провокирани от Делян Пеевски и неговата парламентарна група, виждаме как "Лукойл" – рафинерията – всъщност се подготвя за политически контрол при смяна на собствеността."

От "Възраждане" посъветваха правителството да преговаря страната ни да бъде освободена от санкциите на САЩ срещу "Лукойл" и "Роснефт". По думите им Германия вече е предприела такива действия.

Костадин Костадинов, лидер на „Възраждане“: „Механизмът е налице, европейската практика също. Изключение предлагаме, да — това предлагат и германците. И го казва Мерц. Ние можем веднага – грубо казано – да се закачим за тях. Няма да сме първите."

От „ДПС - Ново начало“ увериха, че няма заплаха за горивата.

Станислав Анастасов, „ДПС – Ново начало“: "Опитвате се, заедно с "Възраждане", "Величие" и МЕЧ, да всявате паника в българското общество и да си обслужвате "Лукойл", както винаги сте го правили. Няма проблем с горивата и няма да допуснем да има, независимо от това, което правите. Горива ще има за хората. Ако искате, отидете до бензиностанцията и се заредете — напълнете си туби, бидони — но гориво има и ще има."

Дебатът не мина без напрежение – в залата се стигна до остри реплики между „Възраждане“ и „ДПС -Ново начало“. Въпреки това промените бяха приети със 119 гласа „за“.

От „Да, България“ съобщиха, че са подали сигнал до американското финансово министерство за банкови сметки и трансфери, включително в щатски долари, на Делян Пеевски през българска банка.Н

# Народно събрание #ДАНС

Последвайте ни

ТОП 24

Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
1
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и Вакарел - кога магистралата ще има здрав алтернативен път
2
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и...
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
3
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
4
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
Парашутист от Специалните сили пострада при тренировъчен скок
5
Парашутист от Специалните сили пострада при тренировъчен скок
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента Наталия Киселова даде почивка
6
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента Наталия...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Политика

Цената на водата - ще отпадне ли такса "водомер"?
Цената на водата - ще отпадне ли такса "водомер"?
Ясен план: Правителството с мерки след санкциите срещу "Лукойл" Ясен план: Правителството с мерки след санкциите срещу "Лукойл"
Чете се за: 07:17 мин.
Депутатите ще заседават извънредно във вторник Депутатите ще заседават извънредно във вторник
Чете се за: 00:15 мин.
Министър Иванов призова депутатите да отхвърлят текстовете за „такса водомер“ от проекта на Закон за ВиК Министър Иванов призова депутатите да отхвърлят текстовете за „такса водомер“ от проекта на Закон за ВиК
Чете се за: 05:37 мин.
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са горива до края на годината Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са горива до края на годината
Чете се за: 03:40 мин.
Българските власти анализират ефекта от санкциите срещу руските петролни компании Българските власти анализират ефекта от санкциите срещу руските петролни компании
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Ясен план: Правителството с мерки след санкциите срещу "Лукойл"
Ясен план: Правителството с мерки след санкциите срещу...
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
Точният момент за американските санкции: Кой какви алтернативи ще търси? Точният момент за американските санкции: Кой какви алтернативи ще търси?
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Сблъсък в парламента заради „Лукойл“: Опозицията вижда обслужване на олигархични интереси Сблъсък в парламента заради „Лукойл“: Опозицията вижда обслужване на олигархични интереси
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Собственици на имоти в “Елените” ще обжалват акта за...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Съдът на ЕС: Формулата за дялово разпределение на парното трябва да...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Цената на водата - ще отпадне ли такса "водомер"?
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Прокуратурата в Турция повдигна нови обвинения срещу Екрем Имамоглу
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ