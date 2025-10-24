БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са...
Чете се за: 03:40 мин.
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Търг за новооткрита картина на Пикасо

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази

Най-малко 8 милиона евро за творбата с музата на художника Дора Маар

Пикасо картина търг
Снимка: БТА
Слушай новината

Новооткрита картина на легендарния испански художник Пабло Пикасо се продава на търг и се очаква да достигне цена от най-малко 8 милиона евро.

Творбата се казва "Бюст на жена с цветна шапка (Дора Маар)".

Изобразява френската фотографка Дора Маар и е нарисувана през 1943 година в края на бурната ѝ връзка с Пикасо, продължила 9 години.

Десетилетия наред картината е в частната колекция на френска фамилия.

В миналото единственото доказателство, че картината съществува са били черно-бели снимки и творбата не беше виждана публично.


#търг #картина #Пабло Пикасо #пикасо

Последвайте ни

ТОП 24

Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и Вакарел - кога магистралата ще има здрав алтернативен път
1
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и...
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
2
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
3
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
4
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
Парашутист от Специалните сили пострада при тренировъчен скок
5
Парашутист от Специалните сили пострада при тренировъчен скок
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си, остава в ареста
6
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си,...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Любопитно

Жабокът Кърмит е звездата на изложение в Париж (СНИМКИ)
Жабокът Кърмит е звездата на изложение в Париж (СНИМКИ)
Пъстра дъга озари небето над София (СНИМКИ) Пъстра дъга озари небето над София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
Китари на Ноел Галахър от Oasis на търг в Лондон (СНИМКИ) Китари на Ноел Галахър от Oasis на търг в Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 01:12 мин.
За първи път откриха комари в Исландия За първи път откриха комари в Исландия
Чете се за: 00:52 мин.
Овце и кози по улиците на Мадрид за фестивала на миграцията (СНИМКИ и ВИДЕО) Овце и кози по улиците на Мадрид за фестивала на миграцията (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:45 мин.
Бай Славе, Царска България и следвоенната реалност - вдъхновението за филма "Чамкория" Бай Славе, Царска България и следвоенната реалност - вдъхновението за филма "Чамкория"
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са горива до края на годината
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са горива до...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Съдът на ЕС: Формулата за дялово разпределение на парното трябва да се пренапише, не е точна и прозрачна Съдът на ЕС: Формулата за дялово разпределение на парното трябва да се пренапише, не е точна и прозрачна
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Продажбата на активи на "Лукойл" ще става след решение на МС при одобрение от ДАНС, реши парламентът Продажбата на активи на "Лукойл" ще става след решение на МС при одобрение от ДАНС, реши парламентът
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Директни полети до САЩ: Български авиопревозвач готви старта на...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Делото за трагичния инцидент в психиатрия: Подсъдима е 66-годишна...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Тръмп обяви, че незабавно прекратява всички търговски преговори с...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ