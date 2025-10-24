Търг за новооткрита картина на Пикасо

Новооткрита картина на легендарния испански художник Пабло Пикасо се продава на търг и се очаква да достигне цена от най-малко 8 милиона евро.



Творбата се казва "Бюст на жена с цветна шапка (Дора Маар)".

Изобразява френската фотографка Дора Маар и е нарисувана през 1943 година в края на бурната ѝ връзка с Пикасо, продължила 9 години.

Десетилетия наред картината е в частната колекция на френска фамилия.

В миналото единственото доказателство, че картината съществува са били черно-бели снимки и творбата не беше виждана публично.





