ИЗВЕСТИЯ

Делото за трагичния инцидент в психиатрия: Подсъдима е 66-годишна медицинска сестра

Мария Чернева
У нас
Окръжния съд в Ловеч даде ход на делото по случая с пожара в държавната психиатрична болница, при който почина млад мъж. Две години след този инцидент, в съдебната зала като единствен обвиняем влиза 66-годишната медицинска сестра, която е била на смяна. На пряката ни линия сега от съда е Мария Чернева с подробности.

Близо две години отне на прокуратурата да внесе обвинителния си акт. А това дело е важно, освен за близките на починалия в пожара Георги, но и заради нуждата от промяна, най-малкото в наредбата за мобилизация и изолация на психичноболните пациенти, която позволява многократно продължително връзване на психичноболните, без изчистени критерии и обосновка, заради което България е критикувана неведнъж от Комитета по изтезанията. И знаете, че станаха твърде много пожарите в психиатриите, имаше подобни инциденти във Варна и в Кърджали. Но на този етап прокуратурата не търси отговорност в тази посока, пък и защитата все още не е определила тезите си. Предстои да се изслушат близо 30 свидетели на обвинението.

Адв. Марин Ичев - защитник на обвиняемата: "Считаме, че неправилният човек в момента се намира в това наказателно производство. Повече подробности няма как да взема отношение, тъй като разбрахте да първо ще се разпитват свидетели, вещи лица и тогава вече ще се установи обективната истина по делото. Пак казвам, не е този човекът, който следва да му се повдигне в обвинение."

Цветомир Папурков - прокурор: "Тя си е тръгнала, без да го освободи.

БНТ: Имаме прекомерно назначаване и мобилизация и твърде много изолация на пациента. Настина ли мислите, че сестрата е единствено отговорна?

- Били са ѝ вменени такива задължения от дежурния лекар."

Следващото дело, в което ще бъдат изслушани всички свидетели, ще е насрочено за 14 ноември.

Вижте прякото включване на Мария Чернева.

#трагичен случай в психиатрия #Ловеч

