Българските власти анализират ефекта от санкциите срещу руските петролни компании

Николай Минков
Всичко от автора
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков събра министри и шефове на службите

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Министър-председателят Росен Желязков свика спешно съвещание във връзка с решението на САЩ да наложи санкции срещу двете най-големи петролни компании на Русия. Пет ключови министерства дават сведения за ситуацията като целта е да бъдат набелязани мерки.

За сега резултати от разговорите, които се водят в сградата на Министерския съвет няма. В срещата участват освен вътрешния министър Даниел Митов, а също така и на енергетиката Жечо Станков на финансите Теменужка Петкова, на правосъдието Георги Георгиев и на икономиката Петър Дилов. В съвещанието се включиха и шефовете на специалните служби.

По-рано днес правосъдният министър Георги Георгиев съобщи пред журналисти, че е изготвил доклад за това по какъв начин санкциите ще се отразят на бургаската рафинерия и на дъщерните дружества на "Лукойл", които са няколко на брой на територията на страната.

Георги Георгиев, министър на правосъдието: "Това, което сме направили, е анализ на дъщерните фирми, тяхната структура и дали попадат или не попадат в обхвата, за да можем ние в Търговския регистър от години прилагаме тези мерки. Знаете вече и с 19-ия пакет от ЕС, който е приет, така че по конкретни заявления по партидите за опит за смяна на собственост да реагираме. Не един или два пъти сме били сезирани с различни опити да се заобикалят санкциите. Бургаската рафинерия категорично попада заедно с още няколко дъщерни дружества, които представляват групата "Лукойл" в България, отговаряйки на тези критерии. Така, че да - това е съществото на нашия анализ."

В работното съвещание се включи председателят на бюджетната комисия Делян Добрев, който вчера заяви пред журналисти, че санкциите няма да се отразят върху цените на горивата у нас и че управляващите са взели превантивни мерки преди няколко седмици с законови промени, които да предотвратят повишаване цените на горивата.

Вижте повече в прякото включване на Николай Минков

