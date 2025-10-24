БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Има ли риск от екологична катастрофа заради източване на язовир в Русенско?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Две седмици след критичната ситуация с компрометираната дига на езерото в русенското село Николово, нова опасност застрашава населеното място - заради продължаващото източване на водоема има риск от екологична катастрофа. Под въпрос е и съществуването на основната тренировъчна база на състезателите от клубовете по кану каяк и гребане.

Над 120 деца използват базата и езерото, за да се подготвят за национални и международни състезания. Сега обаче, доколко основателни са тези опасения на техните треньори, ще разберем лично от господин

Евгени Недев, национален състезател, треньор и директор на спортното училище: "Притесненията са ни, че след обилните дъждове, които паднаха наскоро, имаше предписание язовирът да бъде източен, за да се ремонтира стената, която е в единия му край. Така, когато падна нивото, е много трудно да осигурим тренировъчен процес на децата. Разбира се, тук искам да кажа, че ние напълно подкрепяме и разбираме нуждата от укрепване на тази стена и да се стабилизира съоръжението, тъй като голяма част от децата живеят в село Николово и не ни е безразлично. Не искам никой да си мисли, че лодките и греблата са ни най-важното. Въпросът е как оттук нататък ние можем да продължим да съществуваме и да водим учебно-тренировъчен процес. Алтернативен вариант беше на река Дунав, където аз лично я посетих вчера, но там мястото, където сме тренирали, където имахме гребна база, вече няма вода и е пресъхнало. Такава суша ми казаха от дълго време не е имало. Там бреговете са много стръмни и на този етап не можем да си позволим да излезем на река Дунав. Към момента децата са на състезание, все още сме на езерото в лесопарка „Липник“. Единственото, което се надяваме и молим - предписанията от държавните институции, които има към Община Русе, да се преосмислят, да се направи компромис, да се прецени, да се даде някакъв шанс на тези деца да могат да продължат напред."

Кметът на Община Русе Пенчо Милков: "Опасенията на треньорите са основателни, защото указанията, които са ни дадени, са водното ниво да се смъкне под мъртъв обем, което означава без вода, което означава на това място да се прекрати спортно-тренировъчната дейност. Изключително са активни разговорите на общината-собственик на язовира с държавните органи. Благодаря за бързото съдействие, защото дори няма време да си пишем писма. И на Държавната агенция „Метеорологичен и технически надзор“, която издаде тези предписания да се източи водата. Вчера съм разговарял с ръководителя и ни е дадена пътна карта какво можем да направим, за да се съхрани водно ниво до извършване на ремонт. Успоредно подготвяме задание за процедура за авариен ремонт и наистина се надявам от държавата да се осигурят спешно средства, защото това състояние не може да продължава дълго."

Кметът обясни, че измервания се извършват непрекъснато.

"Първо, язовирът се следи на всеки час и когато не е имало авария и данните от пиезометрите са успокоителни за влажността в стената. Насочили сме в момента и по договор Българска академия на науките, има Институт по геотехника, в момента проби се подготвят и в понеделник очаквам първите резултати. Това, което чувам, обобщени резултати, това, което чувам към момента е, че стената конструктивно е в добро състояние."

На въпрос има ли опасност за екосистемата, кметът отговори:

"За екосистемата има опасност при пълно източване. Към момента вчера говорех с представителите на ИАРА в Русе. Единствено ще усилим контрола, за да няма незаконни способи за риболов, но не предвиждам отмяна на риболова. Това, което обмислям обаче да направя, да използвам ниското ниво, да организирам акция да почистим бреговете. С машини, осигурени от общината, с камиони, със спортистите да помогнат, с граждани."

Източването на язовира продължава и към момента.

"Изпълняваме всички указания на държавните органи, както са ни дадени, с надежда в началото на следващата седмица, при новите данни, които дам, да се преразгледа становището и да се остави водно ниво на един нормален обем, макар и много ниско, но да могат те да спортуват. "

Вижте прякото включване на Пламенка Тонева

#опасност за екосистемата #източване на язовир #Русенско #екологична катастрофа

