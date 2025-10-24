БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След инцидента с лютив спрей в бургаско училище: Обсъждат допълнителни мерки за контрол и достъп

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Две ученички в 12 клас и учител бяха напръскани с лютив спрей след скандал в междучасието в коридорите на бургаско училище. В момента се извършва проверка по случая.

Според информацията, възникнал е спор между двете дванайсетокласнички, след който една от тях извадила спрея и напръскала своята съученичка. Друго дете и дежурният преподавател опитали да ги разтърват и по този начин пострадали и те. Инцидентът е станал в междучасието между първия и втория час – около 8:45 часа вчера.

С учениците работят психолог и педагогически съветник. Събират се сведения от свидетели за задействане на механизма за противодействие на училищния тормоз. Вчера беше проведен и педагогически съвет за синхронизиране на действията и нормализиране на ситуацията.

"Жената, тъй като е била обгазена със спрея, който използвала едната ученичка от 12 клас, е получила зачервяване на окото. Оказана ѝ е медицинска помощ. Едно дете, което е стояло настрани, също е било обгазено. Бяха предприети незабавни мерки – извикана е линейка, оказана е медицинска помощ и на колежката, и на детето. Детето е на домашно лечение, а колежката се върна за четвъртия час на работа – с промито око и в по-добро състояние."

След проведения педагогически съвет са обсъдени действията, които трябва да бъдат предприети и евентуални наказания според степента на постъпката на учениците. Директорът добави, че към момента се събират обяснения и от двете ученички, както и информация от родители:

"С родителите на едната ученичка се видях лично вчера. Нямам друг начин да въздействам, докато не изясня ситуацията напълно."

По думите на директора, училището има строги вътрешни правила:

"В началото на учебната година е издадена заповед, в която забранявам внасянето на хладно оръжие, всякакво оръжие, химически субстанции, енергийни напитки и други вредни за здравето вещества. Но очевидно това не е достатъчно. Нямаме право да проверяваме багажа на учениците – това може да направи единствено полицията. Ние наблюдаваме поведението им и се стремим да предотвратяваме конфликти между тях."

След инцидента се обсъждат допълнителни мерки за контрол и достъп до училището:

"Имам идеи, които трябва да съгласувам на по-високо ниво – например система с чипиране, по подобие на други училища в Бургас, за по-добър контрол на влизащите лица и ученици. Тук не става въпрос за външни лица, а за външни ученици, които влизат свободно в училището. Чипът не проверява какво има в чантата – за съжаление. Това вече е въпрос на възпитателна работа с децата и родителите."

Вижте още в прякото включване на Давид Сукнаров

#Бургас #лютив спрей #ученички

