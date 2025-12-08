БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на...
Чете се за: 00:50 мин.
7,5 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския...
Чете се за: 00:50 мин.
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
Чете се за: 13:02 мин.
Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е...
Чете се за: 03:42 мин.
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2...
Чете се за: 02:07 мин.
Евакуираха още четирима моряци от танкера...
Чете се за: 05:15 мин.
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте...
Чете се за: 04:45 мин.
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 03:05 мин.

Рекорден оборот за 2025 година отчита Българската фондова борса

Чете се за: 02:02 мин.
У нас
рекорден оборот 2025 година отчита българската фондова борса
Снимка: БТА
Рекорден оборот за тази година е отчела Българската фондова борса - близо 550 млн. евро. Така обемът на продажбите надминава досегашния си най-висок връх от 2022 г. Отчита се и сериозен ръст на индивидуалните инвеститори в страната.

От борсата отчитат, че тенденциите на капиталовия пазар са положителни, като за 2026 година се очаква ръст на инвестициите.

доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борса: "Ако наблюдаваме какво се случва исторически при други пазари, които навлизат в еврозоната, най-близо до нас беше хърватския пазар. За последните 2 години Хърватия е един от лидерите както по оборот в нашия регион, така и по ръст в индексите. нашите очаквания за 2026 г. са, че ръстът на оборотите ще продължи."

Рязък скок бележи и индексът Софикс - с 20% от началото на годината и с 90% от началото на 2020 г. От фондовата борса очакват и сериозен ръст на възможностите за бизнеса у нас след влизането ни в еврозоната от 1 януари.

доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борса: "Премахването на валутния риск и трансакционните разходи със сигурност ще увеличат притока на инвестиции към България, на чуждестранни инвестиции. Което означава и притока на инвестиции и набиране на капитал през БФБ. От друга страна обаче много български компании ще имат възможност да направят експанзия и да развива бизнеса си извън България или да подобрят своето отражение на бизнеса извън България."

За последните 5 години броят на сделките е нараснал с 26%. А броят на индивидуалните инвеститори на пазара се е увеличил с близо 18 хиляди.

