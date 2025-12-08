Маестро Хосе Кура открива Новогодишния музикален фестивал в НДК

Световният тенор и диригент се срещна със студенти и обяви майсторски клас в Музикалната академия
Маестро Хосе Кура е в България за откриването на Новогодишния музикален фестивал в НДК. Седмица преди да застане на диригентския пулт на "Риголето" - постановка на Старозагорската опера, той се срещна със студенти от Музикалната академия.
На празника дойде и новината, че световноизвестният диригент, тенор и композитор ще прави майсторски клас в Националната музикална академия.
Маестрото напомни на бъдещите певци и диригенти, че правилата вече са различни и ако бизнесът иска да ги управлява по неговия начин, трябва да се борят срещу това. Да вярват във всичко, което правят на сцената, и да се забавляват, за да може и публиката да усети емоцията. но да внимават с триминутната слава.
Маестро Хосе Кура: "Единственият начин да успееш в живота е да погледнеш вътре в себе си и да видиш какво можеш да сложиш на масата. Защото ако сложиш същата храна, която всеки слага, тогава е много трудно хората да те забележат. Сега с интернет всеки те вижда още на другия ден. Това е хубаво, но има и опасна страна. Вярваш, че си някой, преди да си дал качествения продукт. Затова внимавайте да не станете известни, преди да сте станали достатъчно добри."