Картата на неравенството по рафтовете: Големите вериги в София са 244 и едва 3 във Видин

244 са магазините на големите вериги в София, а във Видин, например - едва три, в Монтана - 5. Това показва конкурентната карта на България за разпределението на хранителните магазини по области. В същото време годишният приход на човек в София е 47 000 лева, а в крайдунавския град - 11 212 лева. Какво означават тези данни и какво можем да си купим с различната покупателна способност в страната…

Иван, пенсионер от Монтана: "150% е всичко по-скъпо. 200% на някои неща е по-скъпо. Всички правят сирене, но няма нищо общо със сиренето. Кашкавалът същата работа."

Отиваме с Иван на пазар в един от петте магазина от вериги в Монтана - областта е на дъното на класацията по брой големи хранителни обекти. Пенсията му е малко над прага на бедност. За трапезата за него и съпругата му купува килограм месо, хляб, мляко, брашно, по половин килограм леща и сирене - общо 33 лева и 47 стотинки.



БНТ: За колко време ще ти стигнат продуктите, които си купил?

Иван, пенсионер от Монтана: "Днес на обед с бабичката да ядем, и довечера. И ако остане нещо до утре ще го дояждаме."

БНТ: Защо е толкова скъпо?

Иван, пенсионер от Монтана: "Защото нямаме наше производство. Нямаме нищо, всичко внасят. Ще започнат да ни внасят и въздуха."

На 110 километра от там, в София за 37,40 лв. пазарува Добромира.

Добромира: "Хляб, едни наденички, една бутилка вино, две кутии цигари, вестник, разбира се, както и други дребни неща. За по-дребните неща пазарувам всеки ден тук."

Управителят на кварталния магазин, в който срещнахме Добромира, пресмята, че средно на едно пазаруване хората оставят с няколко лева по-малко от нея. София е първенец по брой големи хранителни магазини, а пазарният дял на обекти като нейния е малък.

Александра Костадинова, управител на магазин: "Средно сумата на сметката на клиентите е около 30-35 лева. Ние трябва да сме конкурентни и не можем да си позволим да слагаме високи надценки. Най-малкото клиентите са достатъчно информирани и сами ще си регулират пазаруването. Цените в кварталните магазини са доста по-евтини, не мога да кажа за цените на промоция, защото е доста трудно да се конкурираме с големите вериги, които купуват изключително големи количества. Въпреки че пак имаме цени на промоция, идентични с големите вериги."

Александра отчита и още нещо - хората сега пазаруват по-малко:

"Като цяло наблюдението е, че пазаруването на хранителни продукти се свива, говорим и с наши дистрибутори. като включим и инфлацията от миналата година насам просто се е свил обемът на стоките, които хората пазаруват."

А за клиентите не мястото, от което купуват, а цената е важната.

- За всяко едно нещо като отидеш да пазаруваш, това се усеща, цените са доста нагоре. - Не мисля, че има някаква голяма разлика между цените миналата година и тази година. - Не е много фрапиращо, но има увеличение на цените, фрапиращо - не. Но все пак има на всичко.

От Сдружението за модерна търговия, където членуват повечето големи вериги, не виждат неправомерни действия от магазините.

Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия: "Конкуренцията работи на силни обороти, защото се виждат съществени разлики между отделните играчи, изследвани на пазара. И се вижда, че в широки граници се получават търговските отстъпки към клиентите ои потребителите, съответно и разходните норми - надценките."

По думите му КЗК трябва да анализира и кварталните магазини, и регионални търговци.