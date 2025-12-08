БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
7,6 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския...
Чете се за: 00:15 мин.
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
Чете се за: 13:02 мин.
Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е...
Чете се за: 03:42 мин.
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2...
Чете се за: 02:07 мин.
Евакуираха още четирима моряци от танкера...
Чете се за: 05:15 мин.
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте...
Чете се за: 04:45 мин.
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 03:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Картата на неравенството по рафтовете: Големите вериги в София са 244 и едва 3 във Видин

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Всичко от автора , Репортер: Светлин Балкански
A+ A-
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Запази

Какво може да си позволи пенсионер от Монтана и какво – клиент в София?

Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

244 са магазините на големите вериги в София, а във Видин, например - едва три, в Монтана - 5. Това показва конкурентната карта на България за разпределението на хранителните магазини по области. В същото време годишният приход на човек в София е 47 000 лева, а в крайдунавския град - 11 212 лева. Какво означават тези данни и какво можем да си купим с различната покупателна способност в страната…

Иван, пенсионер от Монтана: "150% е всичко по-скъпо. 200% на някои неща е по-скъпо. Всички правят сирене, но няма нищо общо със сиренето. Кашкавалът същата работа."

Отиваме с Иван на пазар в един от петте магазина от вериги в Монтана - областта е на дъното на класацията по брой големи хранителни обекти. Пенсията му е малко над прага на бедност. За трапезата за него и съпругата му купува килограм месо, хляб, мляко, брашно, по половин килограм леща и сирене - общо 33 лева и 47 стотинки.

БНТ: За колко време ще ти стигнат продуктите, които си купил?

Иван, пенсионер от Монтана: "Днес на обед с бабичката да ядем, и довечера. И ако остане нещо до утре ще го дояждаме."

БНТ: Защо е толкова скъпо?

Иван, пенсионер от Монтана: "Защото нямаме наше производство. Нямаме нищо, всичко внасят. Ще започнат да ни внасят и въздуха."

На 110 километра от там, в София за 37,40 лв. пазарува Добромира.

Добромира: "Хляб, едни наденички, една бутилка вино, две кутии цигари, вестник, разбира се, както и други дребни неща. За по-дребните неща пазарувам всеки ден тук."

Управителят на кварталния магазин, в който срещнахме Добромира, пресмята, че средно на едно пазаруване хората оставят с няколко лева по-малко от нея. София е първенец по брой големи хранителни магазини, а пазарният дял на обекти като нейния е малък.

Александра Костадинова, управител на магазин: "Средно сумата на сметката на клиентите е около 30-35 лева. Ние трябва да сме конкурентни и не можем да си позволим да слагаме високи надценки. Най-малкото клиентите са достатъчно информирани и сами ще си регулират пазаруването. Цените в кварталните магазини са доста по-евтини, не мога да кажа за цените на промоция, защото е доста трудно да се конкурираме с големите вериги, които купуват изключително големи количества. Въпреки че пак имаме цени на промоция, идентични с големите вериги."

Александра отчита и още нещо - хората сега пазаруват по-малко:

"Като цяло наблюдението е, че пазаруването на хранителни продукти се свива, говорим и с наши дистрибутори. като включим и инфлацията от миналата година насам просто се е свил обемът на стоките, които хората пазаруват."

А за клиентите не мястото, от което купуват, а цената е важната.

- За всяко едно нещо като отидеш да пазаруваш, това се усеща, цените са доста нагоре.

- Не мисля, че има някаква голяма разлика между цените миналата година и тази година.

- Не е много фрапиращо, но има увеличение на цените, фрапиращо - не. Но все пак има на всичко.

От Сдружението за модерна търговия, където членуват повечето големи вериги, не виждат неправомерни действия от магазините.

Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия: "Конкуренцията работи на силни обороти, защото се виждат съществени разлики между отделните играчи, изследвани на пазара. И се вижда, че в широки граници се получават търговските отстъпки към клиентите ои потребителите, съответно и разходните норми - надценките."

По думите му КЗК трябва да анализира и кварталните магазини, и регионални търговци.

#цени на храните #цени на хранителните стоки #хранителни вериги #цени на хранителни продукти #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда евро гаранция за заема за Украйна
1
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда...
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си оставката преди сряда!
2
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си...
Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за финансиране на Украйна във войната с Русия
3
Синът на Тръмп заяви, че САЩ нямат желание да пишат чекове за...
Блокадата на гръцките фермери: Транспортни работници у нас искат държавата да се намеси, готвят се да сезират и ЕК
4
Блокадата на гръцките фермери: Транспортни работници у нас искат...
15 години от спасителната операция в „Духлата“: Спасени и спасители се събират, закон все още няма
5
15 години от спасителната операция в „Духлата“: Спасени...
Галин Димов разкри причината България да загуби домакинства на две международни състезания
6
Галин Димов разкри причината България да загуби домакинства на две...

Най-четени

10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
1
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
2
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
3
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
4
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
5
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
6
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?

Още от: Бизнес

Хазната е загубила близо 580 милиона лева от недекларирани горива през 2024 г
Хазната е загубила близо 580 милиона лева от недекларирани горива през 2024 г
КЗП: 49 от проверяваните търговци са увеличили необосновано цените КЗП: 49 от проверяваните търговци са увеличили необосновано цените
Чете се за: 00:57 мин.
Цените на храните: Високи търговски надценки в магазините отчитат от КЗК Цените на храните: Високи търговски надценки в магазините отчитат от КЗК
Чете се за: 01:42 мин.
С 4,3% по-ниска е цената на природния газ за декември С 4,3% по-ниска е цената на природния газ за декември
Чете се за: 02:07 мин.
Собствеността на "Лукойл": Енергийното министерство не е препоръчвало изкупуване Собствеността на "Лукойл": Енергийното министерство не е препоръчвало изкупуване
Чете се за: 01:45 мин.
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
31401
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Бюджет и компромиси: Социалният диалог е възстановен заради финансовата стабилност
Бюджет и компромиси: Социалният диалог е възстановен заради...
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Картата на неравенството по рафтовете: Големите вериги в София са 244 и едва 3 във Видин Картата на неравенството по рафтовете: Големите вериги в София са 244 и едва 3 във Видин
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Недекларирани горива: Загуби за близо 580 милиона лева за държавата Недекларирани горива: Загуби за близо 580 милиона лева за държавата
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Евакуация по въздух: Трима моряци остават на танкера "Кайрос" Евакуация по въздух: Трима моряци остават на танкера "Кайрос"
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Недоволството по границата: Блокадата на гръцките фермери продължва...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
7,6 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
Чете се за: 00:15 мин.
По света
След наводнението в Зидарово: Държавата отпуска помощи
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Здравко от легендарния дует "Ритон" е в болница след...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ