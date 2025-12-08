Бойко Борисов и Кристофър Смит обсъдиха теми от двустранния дневен ред на среща в София

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Заместник-помощник държавен секретар на САЩ за Европа и Евразия е на посещение у нас

Снимка: Бойко Борисов/Фейсбук
Ключови теми като включването на България в програмата на САЩ за безвизови пътувания, както и сътрудничество в сферата на енергийната сигурност и отбраната е обсъдил лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на среща с Кристофър Смит, заместник помощник държавен секретар на САЩ за Европа и Евразия, който е на посещение у нас.

На Фейсбук страницата си Бойко Борисов съобщава, че е заявил на Кристофър Смит готовността на страната ни да продължи изпълнението на всички необходими стъпки за да постигне безвизови пътувания на българите в САЩ.

Борисов е изразил благодарност за решението на правителството на САЩ да издаде 6-месечен общ лиценз за транзакциите на дружествата на "Лукойл" в България.

Борисов е уверил Кристофър Смит, че придобиването на нови самолети F-16 Block 70, на бронирани машини Stryker, както и активните съвместни учения са важни стъпки за повишаване на бойните ни способности и за укрепване на Източния фланг на НАТО.

