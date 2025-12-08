Унгарският премиер Виктор Орбан разговаря с турския президент Реджеп Ердоган
Турция ще гарантира трансфера на руски газ към Унгария - това стана ясно след среща между унгарския премиер Виктор Орбан и президента Реджеп Тайип Ердоган.
Икономика, търговия, миграция и енергетика бяха основните акценти в разговорите между двамата лидери.
Според Орбан, Турция е "регионална сила" и ежегодните срещи с турските лидери им позволяват да коментират ситуацията в Европа и Евразия като "приятели".
Орбан е подчертал усилията на Унгария и Турция за постигането на мир в Украйна.