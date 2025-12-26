БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съпредседателите на "Продължаваме Промяната - Демократична България" се поклониха пред Тюркян чешма

У нас
Те отдадоха почит на жертвите на т. нар. "Възродителен процес"

Тази сутрин съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов се поклониха пред Тюркян чешма и отдадоха почит на жертвите на т. нар. “Възродителен процес”.

"Прекланяме се пред всички репресирани и унизени от насилствената смяна на имената, пред жертвите на т. нар.“Възродителен процес” - една от най-мрачните страници в историята на България, белязала живота на мюсюлманите, лишени от име, глас и право да бъдат себе си", заяви Ивайло Мирчев.

Според Мирчев, смъртта на малката Тюркян, най-невръстната жертва на тоталитарния режим, се е превърнала в символ - трагичен, болезнен и вечен.

"Тя ни напомня, че човешките права не са подаяние, а право. Че идентичността не може да бъде изтрита със сила. Че човешкото достойнство не може да бъде застреляно. На Тюркян чешма почитаме и съпротивата — отказа да приемеш, че можеш да бъдеш лишен от име, вяра, език и равноправие", заяви Мирчев.

Днес отдаваме почит на жертвите на "Възродителния процес" и се покланяме пред достойнството и болката на българите от турски произход, които са се борили за свобода и демокрация.

"Възродителен процес", "голяма екскурзия" и подобни евфемизми прикриват истинското лице на тоталитарния режим, който е убивал дори бебета като Тюркян. Трябва да гарантираме, че това повече не може да се случи. И че никой няма да налага разделения с политически цели", заяви Божидар Божанов.

"Днешният ден отново ни напомня, че свободата и демокрацията, извоювани с толкова усилия, не трябва да допускат подобни трагедии, никога повече", заявяват от "Продължаваме Промяната" на своята страница във Фейсбук.

