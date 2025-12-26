"Гостите на Банско Филм Фест 2023": Ханс Камерландер, който вярва, че пътят към върха трябва да бъде извървян крачка по крачка

В епизод 12 от поредицата ви срещаме с изключителния италиански алпинист, екстремен скиор и планински гид Ханс Камерландер - изкачил 13 от всички 14 осемхилядника на планетата, при 7 от тях партнирайки си с легендата Райнхолд Меснер. Заедно правят първия в историята траверс на 2 осемхилядника преди да се върнат в базов лагер. Спускал се ски от Еверест и от Нанга Парбат. През 1996 година поставя рекорд на Гинес за най-бързо изкачване и слизане от Еверест без употребата на изкуствен кислород. Има 3500 катерачески планински тура, 50 от тях премиерни.

Роден е в Ахорнах, близо до Булцанов, Южен Тирол през 1956 г.

Обиколил света и продължаващ да мечтаеш за нови постижения. 15 години ръководи алпийската школа Южен Тирол, поемайки я от Райнхолд Меснер, а през 2003-а я предава на тогавашните си най-добри планински водачи. Човек, който освен на кариерата си на алпинист е посветен и на благотворителна дейност в Непал.

Презентацията на легендарния алпинист и екстремен скиор Ханс Камерландер вдигна на крака публиката на "Банско Филм Фест" 2023.

"Много се радвам, че тази година съм тук и съм гост на фестивала. Правил съм много филми и този, който показвам сега в Банско, минава през основните моменти от живота ми и моите преживелици в алпинизма. Има няколко ключови повратни точки в моя път. Разбира се, една от тях е изкачването на Еверест без употреба на изкуствен кислород и спускането ми оттам със ски. Това, което много ме радваше, е, че всичко се случи само в рамките на 24 часа, в рамките на един единствен ден. Още от детството ми имах две страсти. Едната беше карането на ски, другата изкачването на планини. Исках да ги съчетая в изкачването на най-високите върхове. Мога да кажа, че най-интензивните си часове съм прекарал, пускайки се със ските от тези върхове", започна разказа си той.

Ханс Камерландер е видял много и е преживял много в алпинизма. Със сигурност е човек, който има поглед не само за миналото, но и за бъдещето.

"Много е трудно да се предвиди на къде ще продължи развитието на алпинизма, защото вече много от идеите са реализирани. Трудно е да се открият нови предизвикателства. В днешно време като че ли се залага повече на бързината на изкачване. А пък аз бих казал, че трябва да се вложи повече труд във времетраенето на изкачването. Но за съжаление трудно се намира нещо, което още да не е правено. Така че бъдещето е необозримо. Може би една хубава, велика идея за младите алпинисти би била всички 14 осемхилядника да се спуснат със ски. Това обаче е изключително рисково и опасно за реализиране. Но аз бих бил първият, който ще поздрави човека, който го постигне", разказа Камерландер.

Самият той е алпинист от изключителна класа, а в кариерата си си е партнирал с други велики алпинисти, включително Райнхолд Меснер. Заедно изкачват 7 от 14 осемхилядника, които блестят в кариерата на Меснер.

"За Райнхолд Меснер мога само да кажа, че за мен той беше учител, ментор. Имах невероятен късмет, че можех да прекарам с него времето на изкачванията. Този период беше много интензивен, много екстремен. Винаги търсехме нови идеи, какво да изкачим, какво да направим. И това беше времето, в което започна моето вътрешно алпийско състезание, това, което имах като дух. Всъщност бих казал, че е съревнованието е и партньорство, защото трябва да имаш изключително добри партньори. Хората с които съм изкачвал тези върхове, винаги са били моя изключително голяма опора. Много от приятелите, хората с които съм изкачвал тези върхове, вече ги няма. Простили са се с живота си при изкачванията. Но състезанието не е само с другите, а и със себе си. Много често в най-интензивните моменти съм изкачвал сам самичък тези високи планини. Това са два момента, които се допълват - съревнование и партньорство", разказа алпинистът.

Ханс Камерландер е първият човек, успял да спусне ски 8-хилядника Нанга Парбат, 8126 метра.

Това ли е движищата сила в неговата кариера? Да бъде първият, постигнал нещо.

"Разбира се, когато говорим за алпийското съревнование и духа на състезанието, да си първи на върха, да си първи постигнал нещо, това е основополагащо. И да, това е мотивацията", убеден е той.

В кариерата си, роденият в Южен Тирол италианец има хиляди тура, стотици премиерни маршрути, изкачени върхове в Алпите, Хималаите, Каракорум, Патагония. Кое е по-ценното? Изкаченият връх или премиерното минаване?

"Разбира се, за всеки алпинист е важна премиерата. Това да знаеш, че никой преди теб не се е качил на този връх или не е минал по този маршрут, това е основополагащо. Това е максимумът, който ние можем да искаме", обясни той.

След впечатляващата си кариера до момента, Ханс Камерландер събира есенцията на богатия си опит, който да сподели с младите, които сега вървят по неговите стъпки.

"На всеки млад алпинист бих казал - стъпка по стъпка. Пътят трябва да бъде извървян крачка по крачка, да има добра подготовка. В противен случай, високите върхове ще останат непостигнати", сподели той.

След повече от половин век изкачване на върхове, постигане на непостижимото до момента, Ханс Камерландер се още е влюбен в планината и се чувства добре там.

"Радостта от планината е останала. И въпреки, че сега вече не изкачвам склоновете така, както съм го правил като млад, мога да кажа, че през целия ми живот целите винаги са били по-важни от спомените. Така, че гледам към бъдещето. Винаги си поставям нови и нови цели, макар, че ги адаптирам към моята кондиция и възможностите ми сега. Следващата ми цел е Антарктида. Вече бях там веднъж, но за много кратко. Сега искам да си осигуря нужното време, за да се насладя за по-дълго, да я разгледам по-обстойно и в по-голяма дълбочина. Да видя тамошните планини и върхове, и според възможностите, които имам, да ги изкача", заяви алпинистът.

"В Хималаите съм изживял страшно много неща. Но Антарктида е нещо различно. Там слънцето свети 24 часа. Имаме възможност да вървим, да вървим, да вървим, докато батерията ни падне. Вярно е, че няма никакви растения, но въпреки това има една чистота, красота и неприкосновеност, която е особена и се намира само там. Надявам се Антарктида да остане едно чисто място. Защото разбира се, че е важно какво постигаме като алпинисти в планината, но много по-важно е как оставяме планината след това. И ще дам само един пример. Най-големият ми успех беше високоскоростното изкачване без кислород на Еверест и слизането след това. Но това, което аз отчитам също за голям успех е, че оставих планината непокътната след себе си. Оставих я чиста", разказа италианецът.

"В един по-далечен план, сред големите ми цели или мечта би била на 90 години да се изкача на моя роден връх, на домашната ми планина и така да затворя един голям кръг. Тъй като започнах своето приключение на 8-годишна възраст с изкачването на върха, който е буквално до моята врата, Молструк, около 3000 метра. Бих искал и там да приключа", завърши Камерландер.

Вижте неговата история във видеото!