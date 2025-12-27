Усилването на отбраната на Източния фланг на НАТО обсъдиха военните министри на България и Албания

Министърът на отбраната Атанас Запрянов проведе днес, 27 декември, среща с министъра на отбраната на Република Албания Пиро Вънгу. Във фокуса на разговорите беше приносът на България и Албания в изпълнението на мерките за усилване на способностите на НАТО за възпиране и отбрана на Източния фланг на Алианса. Акцент беше поставен на развитието на оперативните способности на Многонационалната бойна група на НАТО в България.

Министър Пиро Вънгу е на работно посещение в нашата страна. В рамките на визитата ръководената от него албанска делегация посети учебен полигон „Ново село“. Министър Пиро Вънгу проведе среща с албанските военнослужещи, включени в състава на Многонационалната бойна група на НАТО в България. Той поздрави военнослужещите по повод настъпващите новогодишни празници.