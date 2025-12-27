БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Пипни, наклони и погледни": Главният касиер на...
Чете се за: 04:30 мин.
МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в...
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Усилването на отбраната на Източния фланг на НАТО обсъдиха военните министри на България и Албания

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази
усилването отбраната източния фланг нато обсъдиха военните министри българия албания
Слушай новината

Министърът на отбраната Атанас Запрянов проведе днес, 27 декември, среща с министъра на отбраната на Република Албания Пиро Вънгу. Във фокуса на разговорите беше приносът на България и Албания в изпълнението на мерките за усилване на способностите на НАТО за възпиране и отбрана на Източния фланг на Алианса. Акцент беше поставен на развитието на оперативните способности на Многонационалната бойна група на НАТО в България.

Министър Пиро Вънгу е на работно посещение в нашата страна. В рамките на визитата ръководената от него албанска делегация посети учебен полигон „Ново село“. Министър Пиро Вънгу проведе среща с албанските военнослужещи, включени в състава на Многонационалната бойна група на НАТО в България. Той поздрави военнослужещите по повод настъпващите новогодишни празници.

#Пиро Вънгу #Източния фланг на НАТО # Атанас Запрянов #отбрана #Албания #НАТО

Последвайте ни

ТОП 24

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
2
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
Патриарх Даниил в Истанбул: И в днешното време на разделение може и трябва да има единство – в истината, във вярата и в любовта
3
Патриарх Даниил в Истанбул: И в днешното време на разделение може и...
Стефановден е!
4
Стефановден е!
СЪБИТИЯТА НА 2025: Съюзът между човека и машината направи впечатляващ скок
5
СЪБИТИЯТА НА 2025: Съюзът между човека и машината направи...
СЪБИТИЯТА НА 2025: Светът е сцена
6
СЪБИТИЯТА НА 2025: Светът е сцена

Най-четени

Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
1
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
3
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
4
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
5
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на войната
6
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на...

Още от: Балкани

След 3 дни затишие: Пак блокади на гръцките фермери на "Кулата - Промахон"
След 3 дни затишие: Пак блокади на гръцките фермери на "Кулата - Промахон"
На храмовия празник: Патриарх Даниил отслужи литургия в Желязната църква "Св. Стефан" в Истанбул На храмовия празник: Патриарх Даниил отслужи литургия в Желязната църква "Св. Стефан" в Истанбул
Чете се за: 04:50 мин.
Лавина уби четирима алпинисти в Централна Гърция Лавина уби четирима алпинисти в Централна Гърция
Чете се за: 01:45 мин.
Вижте словото на патриарх Даниил, произнесено в българския храм „Свети Стефан“ в Истанбул Вижте словото на патриарх Даниил, произнесено в българския храм „Свети Стефан“ в Истанбул
Чете се за: 08:45 мин.
Патриарх Даниил подари частица от мощите на патриарх Евтимий на Българската екзархия в Шишли (СНИМКИ) Патриарх Даниил подари частица от мощите на патриарх Евтимий на Българската екзархия в Шишли (СНИМКИ)
Чете се за: 00:17 мин.
Протести на гръцки фермери блокират тежкотоварния трафик на границата с България при "Кулата" и "Илинден" Протести на гръцки фермери блокират тежкотоварния трафик на границата с България при "Кулата" и "Илинден"
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

"Пипни, наклони и погледни": Главният касиер на БНБ със съвети как да разпознаем истинските евробанкноти
"Пипни, наклони и погледни": Главният касиер на БНБ със...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
След 3 дни затишие: Пак блокади на гръцките фермери на "Кулата - Промахон" След 3 дни затишие: Пак блокади на гръцките фермери на "Кулата - Промахон"
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ) 2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
Чете се за: 01:17 мин.
Регионални
Отменено е частичното бедствено положение в пазарджишкото село Гелеменово Отменено е частичното бедствено положение в пазарджишкото село Гелеменово
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Масирани руски удари срещу Украйна преди срещата между Зеленски и...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Боровец откри ски сезона, цените на картите за лифт с до 5% нагоре
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Скандал с вземане на подкупи във Върховната рада на Украйна
Чете се за: 00:32 мин.
По света
На храмовия празник: Патриарх Даниил отслужи литургия в Желязната...
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ