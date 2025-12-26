БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
С голям митинг в Могиляне беше отбелязана 41-годишнината от "Възродителния процес"

Чете се за: 01:17 мин.
Политика
Възпоменанието е организирано от община Кирково и "ДПС - Ново начало"

С голям митинг в Могиляне беше отбелязана 41-вата годишнина от протестите от "Възродителния процес" и насилствената смяна на имената на българските турци. Възпоменанието е организирано от община Кирково и "ДПС - Ново начало". Присъстваха зам-председателите на ДПС и депутати.

Събитието беше почетено от посланика на Турция, генералния консул в Пловдив, депутати от турския Меджлис, от Партията на справедливостта и главният мюфтия.

Поклонение и молитва се състояха на гроба на 18-месечната Тюркян, една от жертвите на Възродителния процес. Бяха поднесени венци на паметника-чешма на детето. На възпоменанието присъства и майката на Тюркян.

Ерол Мюмюн, заместник-председател на ДПС: "Наше задължение е да запазим този спомен, да го съхраним, да не забравяме. Също така е наша отговорност всичко това да го предадем на идните поколения, никога да не бъде забравено и никога да не бъде повтаряно. Нека да има заедност, нека да има смиреност. Нека всички заедно да работим за благото на нашата Родина България."

Автор: Галина Кючукова

#"ДПС-Ново начало" #поклонение #Тюркян чешма #Могиляне

