СЪБИТИЯТА НА 2025: Игрите на властта

Бурен и непредсказуем край на политическата 2025 година. Започна с влизането на България в Шенген и ще приключи с членството ни в еврозоната. Път, по който държавата ще поеме без редовна власт. Въпреки че кабинетът оцеля при 6 вота на недоверие. Първият бюджет в евро взриви държавата и многохилядните протести в цялата страна свалиха правителството. 2025 беше годината без избори, но сме на прага на нови.

Ето как изглеждат основните политически играчи на стартовата линия:

Асен Василев, председател на ПП: Кой разпореди това безобразие? Кой разпореди това безобразие? Кой разпореди това безобразие? - Господине, вие сте в криза! Не, господине, вие сте в криза. Няма да се случи тази комисия по този начин.

Йордан Цонев, "ДПС - Ново начало": Не ни е страх от нищо. протестиращ: Изведнъж се оказа, че ще вдигаме данъци. протестираща: Искаме малко нормалност, бе хора, малко нормалност!

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: Събрах сутринта домсъвета и им казах този бюджет да се изтегли.

- Аз искам да си остана в България. Искам децата ми да живеят в България.



- Искам да защитя правото на всички граждани, които се намират тук на площада, да живеят в една по-добра държава. - Младите искат да кажат: Стига! Стига на този модел - корумпиран модел, олигархичен модел. - Допуснаха голяма грешка, че разгневиха милениълите и джензитата. - Късно става - идват хора с маски и искат да се забавляват по друг начин. - Това не са част от протестиращите софиянци. Това са абсолютно платени младежи и хора, които всяват в момента смут.

Асен Василев, председател на ПП: Подайте оставката на това правителство, защото то няма моралното право да управлява страната. Росен Желязков, министър-председател: Това е видим протест на младите хора, които търсят своето място в бъдещето на България, което ние сме длъжни да чуем. Румен Радев, президент на Република България: Властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред.

Делян Пеевски, председател на ДПС: Оставка моя могат да искат само моите избиратели. Седяха ми в скутчето и ми се молеха… Мирчев, който ми се навеждаше, наведен да подписвам. Ивайло Мирчев, ПП-ДБ : Защо лъжеш бе? Делян Пеевски, председател на ДПС: Не на омразата… - Ние не искаме хаос, не искаме избори.

Радослав Ревански, кмет на Белица: Не на анархията. На камъните отговаряме с цветя, на омразата с любов. - Подкрепям Пеевски. Това е. Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: След 1 януари – тогава ще говоря за оставки.



Асен Василев, председател на ПП: И без петел ще съмне.

- Ние сме различни от предходните поколения, поради факта, че няма какво да губим. - И да свалим тези мутри там.

Росен Желязков, министър-председател: Протестът беше срещу самонадеяност, срещу арогантност. Днес правителството подава оставка. Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: За да не ни заличат, настоях за тази оставка. Делян Пеевски, председател на ДПС: Печелившият е друг и да идва още днес.

Да събереш несъбираемото – така изглеждаше формулата на властта. Съставиха кабинет... трудно. Масата на преговорите на ГЕРБ, БСП и ИТН напуснаха ДБ. Подкрепата дойде от АПС.

Росен Желязков, министър-председател: В политиката умението да правиш компромис е по-ценно от това да се прави политическа сделка. Драгомир Стойнев, председател на ПГ на "БСП - Обединена левица": Това, колеги, се нарича политически кураж. Тошко Йорданов, председател на ПГ на ИТН: По-добре да има ново правителство, отколкото "Ново начало" в правителството. Джевдет Чакъров, председател на ПГ на АПС: Крайно време е да се сложи край на политическата нестабилност.



Делян Пеевски, председател на ДПС: Днес се роди най-накрая нещо много нечистоплътно.

А парламентът изненадващо беше пренареден. Безпрецедентно. След журналистически разкрития на БНТ за манипулации, чувалите от над 2200 секции пристигнаха в Конституционния съд за повторна проверка. Отваряне, броене, изненада от липсващи бюлетини и едно разпореждане: да се преизчислят резултатите от вота.

Атанас Семов, конституционен съдия: Това е може би най-тежкото дело и най-смелото решение в 34-годишната история на Конституционния съд.

Така през март "Величие" влезе като деветата партия в парламента.

Ивелин Михайлов, председател на "Величие": Сега съм за първи път като депутат. Впечатленията ми са: хубава сграда, много приятни журналистки, и журналисти, и оператори.

Плюс една парламентарна група, но минус друга.



Наталия Киселова, председател на НС: Парламентарната група ПП МЕЧ преустановява съществуването си. Радостин Василев, председател на МЕЧ: Наталия Киселова не позволи на двама наши депутати да се закълнат. Оставка на Наталия Киселова! Оставка на правителството!

Групата на МЕЧ все пак беше възстановена, а мнозинството вече беше на ръба: 121 депутати.

АПС обаче се оттегли, но "ДПС - Ново начало" подкрепи кабинета.

Делян Пеевски, председател на ДПС: Аз няма да си бутна държавата в пропастта. Костадин Костадинов, председател на "Възраждане": Правителството вече е на Пеевски. Асен Василев, съпредседател на ПП: Борисов е Пеевски. Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: Правителство на Борисов ще има, когато Борисов е премиер или Пеевски е министър. Делян Пеевски, председател на ДПС: Ние в правителството не участваме и няма да участваме. Валентин Тончев, АПС: От ГЕРБ, БСП и ИТН изоставиха санитарния кордон.

Трусове и в "Продължаваме Промяната". Столични районни кметове и общински съветници напуснаха партията.

Георги Тодоров, кмет на район "Люлин": Отказвам да бъда фасада на нагласени поръчки за наши фирми, които после да връщат рестото в партийната касичка.

Заместник-кметът Никола Барбутов беше задържан, а политическата цена за скандала плати Кирил Петков.

Кирил Петков, ПП: Аз искам да поема лично политическата отговорност във връзка с номинациите на тези хора и си подавам оставката като съпредседател на ПП. Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: Те докато ме пенсионират мен, се сдобихме с най-младия пенсионер - премиер Кирил Петков, Асен Василев ги пенсионира с Лена набързо.

Партията избра Асен Василев за лидер. А кметът на Варна Благомир Коцев беше арестуван по разследване за корупция.

Николай Денков, ПП-ДБ: Благо е виновен затова, че не могат да го купят.

Арестът отприщи протести срещу Антикорупционната комисия и за оставката на Борислав Сарафов.

- Демокрацията е в опасност - затова сме тук.

144 дни по-късно Коцев беше освободен срещу парична гаранция.

Благомир Коцев, кмет на Варна: И съм убеден, че истината ще излезе наяве.

Иска се обаче отстраняването му от кметския пост.

Сблъсъкът в ДПС завърши с победа на Пеевски. Той спечели съдебната битка за движението и подкрепата на все повече кметове. Джевдет Чакъров капитулира. А Доган се принуди да учреди нова партия.

Ахмед Доган, почетен председател на АПС: Жив съм, здрав съм, не съм получил нито един инфаркт, нито един инсулт.

БСП си избраха председател в началото на годината.

Атанас Зафиров, председател на БСП: БСП е жива, БСП е променена, БСП е демократична. БСП е идейна.

Останаха изненадани от оставката на кабинета и загубиха цялото изпълнително бюро след нея.

Калоян Паргов, БСП: Този акт на бюрото е с цел колективната отговорност в тази тежка ситуация, изпълнена с емоции.

ИТН скандализираха с опит да прокарат закон за арести на журналисти и ядосаха лекарите с думите, че ще вкарат от чужбина за 500 долара заплата. Оправдаха се с контекста. А в края на годината изглеждаха разочаровани от оставката на кабинета.

"Възраждане" се бореха за своята голяма кауза – българският лев. И атакуваха кабинета с думи и вотове – всичките неуспешни.

Костадин Костадинов, председател на "Възраждане": На страната е нужен не вот на недоверие, а революция.

Целта на МЕЧ и "Величие" същата – да свалят правителството.

Радостин Василев, председател на МЕЧ: Който, когато се е докоснал до ГЕРБ и "Ново начало" изчезва от политическата сцена. Делян Пеевски, лидер на "ДПС - Ново начало": Аз ще правя държава с главно Д. Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България": България има трима премиери. Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: Не сме трима, петима премиери сме. И Слави е премиер, и Зафиров и БСП, и аз, и Желязков, и Пеевски. БНТ: Вие чувствате ли се като премиер на държавата? Делян Пеевски: Държавата може да има само един премиер. Росен Желязков, министър-председател: И Възраждането, и Величието и Промяната за Демократична България с или без МЕЧ, с "Ново начало" – мястото им е в парламентарната зала, не на улицата. Да се опитаме да пазим поне малко по-мъдро българската демокрация!

Изборите за общински съвет в Пазарджик изненадващо смениха шефа на парламента – ДПС спечели. ГЕРБ останаха шести.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: Премиерът да се стяга, да преформатира, включително и председател на НС. Атанас Зафиров, председател на БСП: Няма свещени крави в това управление. Делян Пеевски, председател на ДПС: Ние сме готови да поемем отговорност. Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България": Завладяната държава не се преформатира, освобождава се. Костадин Костадинов, председател на "Възраждане": Две партии, един човек. ГЕРБ капитулира пред Пеевски.

Оставка, ротация и нов председател на Народното събрание. Рая Назарян смени Наталия Киселова на най-високия пост в държавата.

Дали ще остане вакантен друг висок пост държеше властта в напрежение. Управляващите орязваха правомощията на президента, той сезираше Конституционния съд и атакуваше.

Румен Радев, президент на Република България: Да изградим стена срещу покварата във властта, символ на което се превърна Делян Пеевски. Делян Пеевски, председател на ДПС: В президентството се пишат устави и се прави партия. Румене, излез! Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: Аз президент нямам, имам партиен лидер. Румен Радев, президент на Република България: Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия... хората го настояват навсякъде.

И продължи с неизвестните, а политиците настояваха за отговор.

Румен Радев, президент на Република България: Ще го направя, когато най-малко го очаквате. Деница Сачева, заместник-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС: Влизането в президентската институция в днешно време е като влизане в най-голямата партийна централа в страната. Атанас Атанасов, председател на ДСБ: С президента или опонента разговаряме? Румен Радев, президент на Република България: Ако някой ден стигнем до такъв момент, в който всеки гражданин има право да прави партия, аз ще ви уведомя, но към момента този въпрос се дискутира извън тази институция.

На масата на консултациите президентът чу от всички – нови избори!

И отново протести. Хората искат: честен вот с машини.

Народът победи засега, да му мисли народът.

