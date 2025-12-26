СЪБИТИЯТА НА 2025: Игрите на властта
Бурен и непредсказуем край на политическата 2025 година. Започна с влизането на България в Шенген и ще приключи с членството ни в еврозоната. Път, по който държавата ще поеме без редовна власт. Въпреки че кабинетът оцеля при 6 вота на недоверие. Първият бюджет в евро взриви държавата и многохилядните протести в цялата страна свалиха правителството. 2025 беше годината без избори, но сме на прага на нови.
Ето как изглеждат основните политически играчи на стартовата линия:
Асен Василев, председател на ПП: Кой разпореди това безобразие? Кой разпореди това безобразие? Кой разпореди това безобразие?
- Господине, вие сте в криза!
Не, господине, вие сте в криза. Няма да се случи тази комисия по този начин.
Йордан Цонев, "ДПС - Ново начало": Не ни е страх от нищо.
протестиращ: Изведнъж се оказа, че ще вдигаме данъци.
протестираща: Искаме малко нормалност, бе хора, малко нормалност!
Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: Събрах сутринта домсъвета и им казах този бюджет да се изтегли.
- Аз искам да си остана в България. Искам децата ми да живеят в България.
- Искам да защитя правото на всички граждани, които се намират тук на площада, да живеят в една по-добра държава.
- Младите искат да кажат: Стига! Стига на този модел - корумпиран модел, олигархичен модел.
- Допуснаха голяма грешка, че разгневиха милениълите и джензитата.
- Късно става - идват хора с маски и искат да се забавляват по друг начин.
- Това не са част от протестиращите софиянци. Това са абсолютно платени младежи и хора, които всяват в момента смут.
Асен Василев, председател на ПП: Подайте оставката на това правителство, защото то няма моралното право да управлява страната.
Росен Желязков, министър-председател: Това е видим протест на младите хора, които търсят своето място в бъдещето на България, което ние сме длъжни да чуем.
Румен Радев, президент на Република България: Властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред.
Делян Пеевски, председател на ДПС: Оставка моя могат да искат само моите избиратели. Седяха ми в скутчето и ми се молеха… Мирчев, който ми се навеждаше, наведен да подписвам.
Ивайло Мирчев, ПП-ДБ : Защо лъжеш бе?
Делян Пеевски, председател на ДПС: Не на омразата…
- Ние не искаме хаос, не искаме избори.
Радослав Ревански, кмет на Белица: Не на анархията. На камъните отговаряме с цветя, на омразата с любов.
- Подкрепям Пеевски. Това е.
Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: След 1 януари – тогава ще говоря за оставки.
Асен Василев, председател на ПП: И без петел ще съмне.
- Ние сме различни от предходните поколения, поради факта, че няма какво да губим.
- И да свалим тези мутри там.
Росен Желязков, министър-председател: Протестът беше срещу самонадеяност, срещу арогантност. Днес правителството подава оставка.
Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: За да не ни заличат, настоях за тази оставка.
Делян Пеевски, председател на ДПС: Печелившият е друг и да идва още днес.
Да събереш несъбираемото – така изглеждаше формулата на властта. Съставиха кабинет... трудно. Масата на преговорите на ГЕРБ, БСП и ИТН напуснаха ДБ. Подкрепата дойде от АПС.
Росен Желязков, министър-председател: В политиката умението да правиш компромис е по-ценно от това да се прави политическа сделка.
Драгомир Стойнев, председател на ПГ на "БСП - Обединена левица": Това, колеги, се нарича политически кураж.
Тошко Йорданов, председател на ПГ на ИТН: По-добре да има ново правителство, отколкото "Ново начало" в правителството.
Джевдет Чакъров, председател на ПГ на АПС: Крайно време е да се сложи край на политическата нестабилност.
Делян Пеевски, председател на ДПС: Днес се роди най-накрая нещо много нечистоплътно.
А парламентът изненадващо беше пренареден. Безпрецедентно. След журналистически разкрития на БНТ за манипулации, чувалите от над 2200 секции пристигнаха в Конституционния съд за повторна проверка. Отваряне, броене, изненада от липсващи бюлетини и едно разпореждане: да се преизчислят резултатите от вота.
Атанас Семов, конституционен съдия: Това е може би най-тежкото дело и най-смелото решение в 34-годишната история на Конституционния съд.
Така през март "Величие" влезе като деветата партия в парламента.
Ивелин Михайлов, председател на "Величие": Сега съм за първи път като депутат. Впечатленията ми са: хубава сграда, много приятни журналистки, и журналисти, и оператори.
Плюс една парламентарна група, но минус друга.
Наталия Киселова, председател на НС: Парламентарната група ПП МЕЧ преустановява съществуването си.
Радостин Василев, председател на МЕЧ: Наталия Киселова не позволи на двама наши депутати да се закълнат. Оставка на Наталия Киселова! Оставка на правителството!
Групата на МЕЧ все пак беше възстановена, а мнозинството вече беше на ръба: 121 депутати.
АПС обаче се оттегли, но "ДПС - Ново начало" подкрепи кабинета.
Делян Пеевски, председател на ДПС: Аз няма да си бутна държавата в пропастта.
Костадин Костадинов, председател на "Възраждане": Правителството вече е на Пеевски.
Асен Василев, съпредседател на ПП: Борисов е Пеевски.
Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: Правителство на Борисов ще има, когато Борисов е премиер или Пеевски е министър.
Делян Пеевски, председател на ДПС: Ние в правителството не участваме и няма да участваме.
Валентин Тончев, АПС: От ГЕРБ, БСП и ИТН изоставиха санитарния кордон.
Трусове и в "Продължаваме Промяната". Столични районни кметове и общински съветници напуснаха партията.
Георги Тодоров, кмет на район "Люлин": Отказвам да бъда фасада на нагласени поръчки за наши фирми, които после да връщат рестото в партийната касичка.
Заместник-кметът Никола Барбутов беше задържан, а политическата цена за скандала плати Кирил Петков.
Кирил Петков, ПП: Аз искам да поема лично политическата отговорност във връзка с номинациите на тези хора и си подавам оставката като съпредседател на ПП.
Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: Те докато ме пенсионират мен, се сдобихме с най-младия пенсионер - премиер Кирил Петков, Асен Василев ги пенсионира с Лена набързо.
Партията избра Асен Василев за лидер. А кметът на Варна Благомир Коцев беше арестуван по разследване за корупция.
Николай Денков, ПП-ДБ: Благо е виновен затова, че не могат да го купят.
Арестът отприщи протести срещу Антикорупционната комисия и за оставката на Борислав Сарафов.
- Демокрацията е в опасност - затова сме тук.
144 дни по-късно Коцев беше освободен срещу парична гаранция.
Благомир Коцев, кмет на Варна: И съм убеден, че истината ще излезе наяве.
Иска се обаче отстраняването му от кметския пост.
Сблъсъкът в ДПС завърши с победа на Пеевски. Той спечели съдебната битка за движението и подкрепата на все повече кметове. Джевдет Чакъров капитулира. А Доган се принуди да учреди нова партия.
Ахмед Доган, почетен председател на АПС: Жив съм, здрав съм, не съм получил нито един инфаркт, нито един инсулт.
БСП си избраха председател в началото на годината.
Атанас Зафиров, председател на БСП: БСП е жива, БСП е променена, БСП е демократична. БСП е идейна.
Останаха изненадани от оставката на кабинета и загубиха цялото изпълнително бюро след нея.
Калоян Паргов, БСП: Този акт на бюрото е с цел колективната отговорност в тази тежка ситуация, изпълнена с емоции.
ИТН скандализираха с опит да прокарат закон за арести на журналисти и ядосаха лекарите с думите, че ще вкарат от чужбина за 500 долара заплата. Оправдаха се с контекста. А в края на годината изглеждаха разочаровани от оставката на кабинета.
"Възраждане" се бореха за своята голяма кауза – българският лев. И атакуваха кабинета с думи и вотове – всичките неуспешни.
Костадин Костадинов, председател на "Възраждане": На страната е нужен не вот на недоверие, а революция.
Целта на МЕЧ и "Величие" същата – да свалят правителството.
Радостин Василев, председател на МЕЧ: Който, когато се е докоснал до ГЕРБ и "Ново начало" изчезва от политическата сцена.
Делян Пеевски, лидер на "ДПС - Ново начало": Аз ще правя държава с главно Д.
Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България": България има трима премиери.
Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: Не сме трима, петима премиери сме. И Слави е премиер, и Зафиров и БСП, и аз, и Желязков, и Пеевски.
БНТ: Вие чувствате ли се като премиер на държавата?
Делян Пеевски: Държавата може да има само един премиер.
Росен Желязков, министър-председател: И Възраждането, и Величието и Промяната за Демократична България с или без МЕЧ, с "Ново начало" – мястото им е в парламентарната зала, не на улицата. Да се опитаме да пазим поне малко по-мъдро българската демокрация!
Изборите за общински съвет в Пазарджик изненадващо смениха шефа на парламента – ДПС спечели. ГЕРБ останаха шести.
Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: Премиерът да се стяга, да преформатира, включително и председател на НС.
Атанас Зафиров, председател на БСП: Няма свещени крави в това управление.
Делян Пеевски, председател на ДПС: Ние сме готови да поемем отговорност.
Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България": Завладяната държава не се преформатира, освобождава се.
Костадин Костадинов, председател на "Възраждане": Две партии, един човек. ГЕРБ капитулира пред Пеевски.
Оставка, ротация и нов председател на Народното събрание. Рая Назарян смени Наталия Киселова на най-високия пост в държавата.
Дали ще остане вакантен друг висок пост държеше властта в напрежение. Управляващите орязваха правомощията на президента, той сезираше Конституционния съд и атакуваше.
Румен Радев, президент на Република България: Да изградим стена срещу покварата във властта, символ на което се превърна Делян Пеевски.
Делян Пеевски, председател на ДПС: В президентството се пишат устави и се прави партия. Румене, излез!
Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: Аз президент нямам, имам партиен лидер.
Румен Радев, президент на Република България: Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия... хората го настояват навсякъде.
И продължи с неизвестните, а политиците настояваха за отговор.
Румен Радев, президент на Република България: Ще го направя, когато най-малко го очаквате.
Деница Сачева, заместник-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС: Влизането в президентската институция в днешно време е като влизане в най-голямата партийна централа в страната.
Атанас Атанасов, председател на ДСБ: С президента или опонента разговаряме?
Румен Радев, президент на Република България: Ако някой ден стигнем до такъв момент, в който всеки гражданин има право да прави партия, аз ще ви уведомя, но към момента този въпрос се дискутира извън тази институция.
На масата на консултациите президентът чу от всички – нови избори!
И отново протести. Хората искат: честен вот с машини.
Народът победи засега, да му мисли народът.
снимки: Десислава Кулелиева (БНТ), БТА, БГНЕС