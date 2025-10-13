След изборите в Пазарджик - каква е развръзката?

След вота за общински съвет в Пазарджик – резултатите: "ДПС - Ново начало" ще има най-много съветници, на второ място е ПП - ДБ, а след тях се нареждат представители на политическа партия "Свобода". Мандатите в местния парламент на парламентарно представителните политически партии:

ДПС - 8 мандата, ПП-ДБ с 6, БСП с 4, ГЕРБ - 3, Възраждане - 2, Величие -1.

Местният парламент ще бъде силно фрагментиран: В него влизат 14 партии. Най-много ще бъдат гласовете на "ДПС - Ново Начало".

"Стефан Димитров - председател на ОИК - Пазарджик: "ДПС нямаха представител, но не бих казал, че е изненада че ще бъдат първа политическа сила. Защо да не е изненада? Защото се забелязва активност от тях."

На второ място се нарежда коалицията ПП - ДБ с 11,75%, а на трето ПП "Свобода" с 10,74%. След тях са "БСП - Обединена левица" със 7,42%, ВМРО - БНД с 6,84%, ГЕРБ с 6,16%, МИР с 3,86% и "Възраждане" с 3,80%.

Часове след като станаха ясни резултатите от изборите в Пазарджик от ПП -ДБ поискаха оставката на вътрешния министър Даниел Митов.

Асен Василев, ПП - ДБ: "Това, което ние искаме е главата на Даниел Митов. Този човек няма правото да бъде вътрешен министър на страната."

Дотук се стигна след напрежението в село Огняново в деня на вота и съмненията на ПП - ДБ за купуване на гласове.

През изборния ден в ОИК обаче са постъпвали единствено сигнали, свързани с агитация.

Стефан Димитров - председател на ОИК - Пазарджик: "До нас не е достигал сигнал за купуване на гласове, включително и в Огняново."

В позиция до медиите Делян Пеевски благодари на пазарджиклии за доверието. И заявява, че ще направят града по-привлекателен за неговите граждани.

А съставът на ГЕРБ в местния парламент беше определен със жребий. След като Борис Владов и Радка Кежева се оказаха с равен брой преференции, късметът помогна на дамата.