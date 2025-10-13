БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни
Чете се за: 01:45 мин.
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се...
Чете се за: 04:50 мин.
Израелското посолство у нас изрази облекчение след...
Чете се за: 02:07 мин.
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна,...
Чете се за: 03:45 мин.
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските...
Чете се за: 02:07 мин.

Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в движение от влака

Репортер: Мирослава Георгиева
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Машинистите са с положителни тестове за наркотици, за момента не са задържани

Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в движение от влака
Снимка: БТА
Пореден инцидент с БДЖ. Машинисти прегазиха свой колега. Трагичният инцидент е станал на гарата в Мездра.

Един от служителите на железопътния транспорт е пътувал в товарната композиция на частен превозвач. Разбрал се с машинистите да намалят влака при гарата, за да слезе, но мъжът скочил още в движение на влака и попаднал под колоосите му. А след направените проби за алкохол и дрога на машинистите се оказало, че и двамата са дрогирани.

Малко след 6.00 ч. сутринта, когато приключила смяната на 49-годишния железничар, се договорил с машинистите на една от товарните композиции да го оставят на гарата в Мездра, за да се прибере. Влакът е на частен превозвач, няма право да спира на гарата в Мездра, затова уговорката била, когато машинистите намалят скоростта, мъжът да скочи в движение. Ревизорът обаче попаднал под колоосите на влака и бил прегазен. Въпреки бързата намеса на спешните медици, мъжът е издъхнал по пътя за болницата.

"Нищо не се знае, не можем да кажем нищо, защото няма свидетели и не сме били там", каза Данаил Димитров, ревизор в БДЖ.

Оказало се, че машинистите са били дрогирани. Единият е с положителен резултат за метамфетамин, а другият за канабис и метамфетамин.

"Мисля, че е бил в момента на смяна. Той е слезнал в движение и е попаднал под влака. Не мога да ви кажа защо е слязъл. За момента никой не знае.

Машинистите са били с наркотични вещества?

Това не мога да Ви кажа. Ние не ги тестваме, нямаме такива компетенции.
", коментира Иван Иванов, началник-гара Мездра.

А транспортният министър беше категоричен, че няма разлика между престъплението на дрогирани машинисти и на дрогирани шофьори.

"Това вече е престъпление. Това е равносилно на карането пиян или карането под наркотична зависимост и по българските пътища", заяви Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията.

Караджов допълни, че контролът трябва да бъде засилен, както за двете държавни компании, така и за частните превозвачи.

"Трябва да се потърсят гаранции и отговорности и от частните превозвачи, че спазват същите правила за безопасност, които ние наложихме февруари и март", каза Гроздан Караджов.

По случая тече разследване, като машинистите не са задържани, уточниха от полицията.

#Мездра #прегазен от влак #наркотици

