Общините искат 3-годишен период за поетапно въвеждане на принципа „замърсителят плаща”

от БНТ , Репортер: Надежда Карапанчева
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Общините искат 3-годишен период за поетапно въвеждане на принципа „замърсителят плаща”
Снимка: БТА
Общините искат 3-годишен период за поетапно въвеждане на принципа „замърсителят плаща” при изчисляване
на таксата за битови отпадъци. Това заявиха кметове на годишната среща на местните власти. В дискусията участва и финансовият министър Теменужка Петкова.

Общините нямат готовност да приложат нов механизъм за налога върху сметта от 1 януари догодина, категорична беше министър Петкова.

Теменужка Петкова, министър на финансите на Р. България: "Информацията, с която ние в Министерството на финансите разполагаме, показва, че приблизително около 73 общини са заявили, че имат известна готовност да въведат такса битов отпадък на база принципа „замърсителят плаща”, което наистина е един много, много малък процент, т.е. ако можем да направим един по-общ извод: българските общини на този етап по-скоро не са готови."

Кметовете настояват за плавно преминаване към новата такса.

Емил Кабаиванов, кмет на община Карлово: "Принципът „замърсителят” плаща е справедлив. Въпросът е, че ако той се приложи сега, веднага, от всички, т.е. под натиск примерно от държавните институции, финансовата тежест основно ще понесат българските граждани."

Красимир Николов, председател на Общински съвет - Добрич: "Абсолютно всички - общини, а не само и общини, общински администрации и всички граждани са съгласни с принципа „замърсителят плаща”. Но ако трябва да бъдем откровени, на този етап няма такава абсолютна готовност за въвеждане от 1 януари. Както всички знаем, от 1 януари ще въведем и еврото и може да се получи един обратен ефект от това, че виждате ли, след като сме приели еврото и такса смет се увеличи."

Даниел Панов, кмет на община Велико Търново и председател на УС на НСОРБ: "Този принцип по тази методика увеличава няколко пъти, бих казал от 10 нагоре такса битов отпадък за българските потребители, но в крайна сметка при обсъждането на бюджета за 2026 година, тогава ще имаме окончателно визията каква ще бъде съдбата на такса битови отпадъци - дали ще бъде по новата методика или ще бъде с този плавен преходен период, който искаме българските общини."

Министър Петкова припомни, че има наказателна процедура срещу България от Европейската комисия за управлението на отпадъците и новата методика трябва да бъде въведена, но след обстоен анализ в сътрудничество с общините.

