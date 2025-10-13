С 2 лева поевтинява потребителската кошница спрямо миналата седмица - от 97 на 95 лева. Основните продукти за приготвянето на зимнината запазват цените си.

Владимир Иванов - председател на ДКСБТ: "Цените на едро показват тенденцията, за да видим какво се случва на пазара. В търговията на дребно има разнообразни по вид обекти, които са свързани с регионите на предлагане, с луксозността на самите конкретни обекти за продажба. Там няка как да извадим изводи относно тендецията. Тенденцията се вижда в големите мащаби, както е търговията на едро. В момента си направихме труда в 7-8 супермаркети можем да направим потребителска кошница само на промоция с продукти със сравнително високо качество, които са на цената под миналата година, т.е. ако ние направим един рационален избор, може да заплатим около 10% под цената от миналата година".



