Изложение в София и Варна - бъдещи студенти се срещат с представители на водещи университети

Изложението "Study in Italy 2025" отново ще събере едни от най-престижните италиански университети у нас.

Форумът ще се проведе на 18 октомври в София и на 20 октомври във Варна.

Събитието е напълно безплатно и предлага възможност за лични срещи с представители на университети, академии за дизайн и мода, както и езикови центрове от Италия.

Посетителите ще могат да научат повече за програмите на английски и италиански език, условията за прием и стипендиите.

Изложението е част от Седмицата на италианския език и култура и ще бъде открито от италианския посланик Марчело Апичела.

