10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна, реката е стеснена заради основите на хотел "Негреско"

Корекцията на реката в Елените е незаконна и е стеснена заради основите на хотел "Негреско". Това обясни пред БНТ Владимир Крумов, областен управител на Бургас.

Десет дни след бедствието в Елените остават въпросите как може да се строи върху публична държавна собственост, как е допуснато това и защо. Как корекция на река се превърна в причина за бедствието и защо селището се оказа върху воден обект. Докато разчистването продължава, инженерни екипи и държавни институции установяват нарушения в инфраструктурата на комплекса.

Инженерен екип от държавно предприятие "Язовири и каскади "обследва корекцията на реката, която е направена във вилно селище Елените.

Владимир Крумов, областен управител на Бургас: "Все още докладът не е готов официални от тяхна страна, но на прима виста в горната част на тази корекция, която е направена и не са намерени документи и проекти за нея, е стеснена. Общо като дължина, ширина е 6 метра, височина е 3 метра, в горната част е 2х2, т.е. стеснено е най-вероятно заради основите на така наречения хотел "Негреско". Другото, което е подпушване в долния край на канала, морето подпира с пясъка и имаше много клони, дървета в самата корекция."

Огледът на застроенето дере е направен и се установява, че корекцията на реката е незаконна.

"Огледът е направен, в момента продължаваме все още документалната проверка, но към момента нямаме налични документи и строителни книжа за това дере, което означава, че това е незаконно - тази корекция, не е одобрявана от държавните институции и както каза и регионалният министър следва да бъде премахната", допълни областният управител.

По думите му електрозахранването и водоподаването в Елените е възстановено "до точка - входа на частните имоти".

"Или това цялото, което виждаме във вилно селище е частен имот, вътре се извършва електрозахранването чрез подотчетни електромери. Меренето там става на високото напрежение на 20 кВт, до там държавата и електропереносното дружество е възстановило абсолютно всичко от тук, нататък е вход частникът."

Все още важи предупреждението водата да не се използва за питейни нужди.

"Днес чакаме още една проба да излезе и ако излезе в нормите, тогава ще го повести официално."

Бедственото положение ще продължи още 4 дни, но контролно-пропускателните пунктове ще останат за неопределено време, за да гарантират сигурността на собствениците на тези имоти.

"Да няма мародери, набези и така нататък", отбеляза Крумов.

Голяма част от евакуираните все още са в хотелски комплекси.

"Друга част от хората са потърсили съдействие от Министерството на външните работи, да им се извадят нови документи, тъй като са ги изгубили в бедствието и са се прибрали в техните държави", каза още областният управител на Бургас.

