Държавата ще събори хотела, построен върху реката в Елените

Държавата ще събори хотела, построен върху реката в курорта Елените. Причината - липсващи строителни документи. Това обяви началник на Дирекция национален строителен контрол.

Разрешението за строеж на хотел "Негреско" е от 2007 г. и е въведен в експлоатация от Община Несебър.

Инж. Лиляна Петрова, началник на ДНСК: "След разпоредената проверка от министъра на регионалното развитие и благоустройството РДНСК Бургас извършиха незабавна проверка по документи и в Община Несебър. Установи се, че за покритието на реката, т.нар. корекция на река и за аквапарка липсват строителни книжа."

Тепърва ще се разглеждат обстойно строителните документи на хотела, а от Регионалната дирекция за национален строителен контрол вече изготвят актове за премахване на корекцията на реката.

Инж. Лиляна Петрова, началник на ДНСК: "След като е върху реката, има пропуски. Поради тази причина ще бъде сигнализирана и прокуратурата за този строеж, за този хотел."

А кога ще бъде премахнат хотелът, все още не е ясно:

Инж. Лиляна Петрова, началник на ДНСК: "Процедурата изисква съставяне на констативен акт, обявявнето на този акт, издаване на заповед. Самата заповед подлежи на съдебен контрол. И след като влезе в сила, ще започнат действия по премахване."

За реките и деретата по Черноморието от ДНСК са поискали информация от кадастъра и Басейнова дирекция "Черноморски регион". Ще започнат и проверки.