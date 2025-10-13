Весела Райчинова от Тел Авив: Сълзите в очите на хората са от радост, но и от болка

Сълзите на хората, които очакват заложниците, освободени от Хамас в Тел Авив са от радост, но и от болка. Това разказа в ефира на "Денят започва" Весела Райчинова, журналист в Израел.

"Намирам се на площада на отвлечените, където емоцията е изключително голяма. Чувствата са смесени, защото сълзите, които днес са в очите на хора са сълзи на радост. Но в същото време, разбира се, има много болка. Има много смесени чувства, които са свързани с факта, че в крайна смеска се връщат живите заложници, тези, които са малтретирани, тези, които са отвлечени, но заедно с тях, днес, в по-късен час, след 12.00 ч., ще бъдат върнати телата на тези, които са убити от Хамас. В момента, мога да кажа, че преди няколко минути, радостта беше изключително голяма. Седем заложника са в ръцете на Червения кръст. Седем заложника, между които и Матан Ангрест, войникът с български произход, който всъщност беше отвлечен, линчуван и изключително малтретиран от Хамас", разказа Райчинова.