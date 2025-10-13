БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна,...
Чете се за: 03:47 мин.
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Весела Райчинова от Тел Авив: Сълзите в очите на хората са от радост, но и от болка

от БНТ
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Сълзите на хората, които очакват заложниците, освободени от Хамас в Тел Авив са от радост, но и от болка. Това разказа в ефира на "Денят започва" Весела Райчинова, журналист в Израел.

"Намирам се на площада на отвлечените, където емоцията е изключително голяма. Чувствата са смесени, защото сълзите, които днес са в очите на хора са сълзи на радост. Но в същото време, разбира се, има много болка. Има много смесени чувства, които са свързани с факта, че в крайна смеска се връщат живите заложници, тези, които са малтретирани, тези, които са отвлечени, но заедно с тях, днес, в по-късен час, след 12.00 ч., ще бъдат върнати телата на тези, които са убити от Хамас. В момента, мога да кажа, че преди няколко минути, радостта беше изключително голяма. Седем заложника са в ръцете на Червения кръст. Седем заложника, между които и Матан Ангрест, войникът с български произход, който всъщност беше отвлечен, линчуван и изключително малтретиран от Хамас", разказа Райчинова.

Вижте целия разговор във видеото

#заложници #Хамас #Израел

Още от: Близък изток

Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските заложници
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските заложници
Подписване на споразумение: Тръмп пристига в Израел и Египет Подписване на споразумение: Тръмп пристига в Израел и Египет
Чете се за: 01:00 мин.
Край на заложническата криза? Хамас пуска на свобода пленените Край на заложническата криза? Хамас пуска на свобода пленените
Чете се за: 01:30 мин.
Крехкият мир в Газа: Обратно броене в Израел в очакване на заложниците Крехкият мир в Газа: Обратно броене в Израел в очакване на заложниците
Чете се за: 04:47 мин.
Израел очаква завръщането на заложниците, камиони с хуманитарна помощ влизат в Газа Израел очаква завръщането на заложниците, камиони с хуманитарна помощ влизат в Газа
Чете се за: 03:12 мин.
Само за ден половин милион палестинци са се придвижили от юг на север в Ивицата Газа Само за ден половин милион палестинци са се придвижили от юг на север в Ивицата Газа
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските заложници
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските заложници
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Подписване на споразумение: Тръмп пристига в Израел и Египет Подписване на споразумение: Тръмп пристига в Израел и Египет
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна, реката е стеснена заради основите на хотел "Негреско" 10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна, реката е стеснена заради основите на хотел "Негреско"
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Местните избори в Пазарджик: ДПС води пред кандидатите на ПП-ДБ
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Ремонтът по АМ "Тракия": Кои са алтернативните маршрути?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Димитър Радев: Необходимо е разумно управление на разходната част,...
Чете се за: 09:40 мин.
Политика
Тръмп предупреди, че ще изпрати на Киев ракети...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
