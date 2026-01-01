Израел забрани дейността на хуманитарни организации в Газа

От днес 37 хуманитарни организации няма да могат да работят в Газа, заради наложена от Израел забрана.

Според новите изисквания до полунощ неправителствените организации е трябвало да предоставят подробна информация за своя персонал и по-конкретно за палестинските си служители.

Решението на Израел беше осъдено от ООН и ЕС. Сред засегнатите организации е и "Лекари без граници", от там призоваха Тел Авив да разреши дейността им в Газа и окупирания Западен бряг. Израел мотивира забраната с твърдения, че някои от служителите в неправителствените организации имат връзки с Хамас.



