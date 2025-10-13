Тръмп предупреди, че ще изпрати на Киев ракети "Томахоук", ако Путин не спре войната

Доналд Тръмп заплаши да изпрати на Украйна ракети с голям обсег „Томахоук“, ако Владимир Путин не прекрати войната.

Предупреждението му дойде след телефонен разговор, който той проведе с украинския президент. Тръмп потвърди, че с Володимир Зеленски са обсъдили темата за "Томахоук".

Москва изрази загриженост относно евентуалното предоставяне на крилати ракети „Томахоук“ на Украйна. Говорителят на Кремъл определи темата като "изключително тревожна". И през изминалата нощ Украйна беше подложена на масирана руска атака. Съобщава се, че Одеса е била атакувана с над 20 дрона от Черно море.