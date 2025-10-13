БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница

от БНТ , Репортер: Али Мисанков
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Задържан е 63-годишен мъж

Снимка: БТА
Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница вдигна на крак органите на реда.

По първоначална информация става въпрос за самоделно направен патрон в бутилка, който е хвърлен от преминаващ автомобил в двора на полицейското управление малко след 20.00 ч. снощи.

По информация на Областната дирекция на полицията в Кюстендил няма сериозно пострадали служители.

Часове след взрива на територията на столицата при операция под ръководството на главния секретар на МВР Мирослав Рашков е задържан 63-годишен мъж.

Предполага се, че по време на хвърлянето на самоделното устройство пред сградата на полицията той е пътувал заедно със своята съпруга.

Вижте още в прякото включване на Али Мисанков.

