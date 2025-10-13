Край на заложническата криза? Хамас пуска на свобода пленените

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че "войната в Газа" е свършила. Днес всички живи заложници на Хамас трябва да бъдат освободени. Оцелелите в плен са 20 души.

Според условията за прекратяване на огъня пленените трябва да бъдат върнати до 12.00 ч. местно време. Хамас трябва да ги предаде на представители на Червения кръст.

От Газа заложниците ще бъдат транспортирани до израелска територия с 6 до 8 коли.

След това Хамас трябва да върне телата на 26 убити заложници.

Тогава Израел ще започне да освобождава палестинските затворници, както беше договорено в Шарм ел-Шейх.

Израел трябва да освободи 250 палестински затворници и 1700 задържани в Газа по време на войната.







