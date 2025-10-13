БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Край на заложническата криза? Хамас пуска на свобода пленените

Биляна Бонева
По света
Американският президент Доналд Тръмп обяви, че "войната в Газа" е свършила

Снимка: БТА
Американският президент Доналд Тръмп обяви, че "войната в Газа" е свършила. Днес всички живи заложници на Хамас трябва да бъдат освободени. Оцелелите в плен са 20 души.

Според условията за прекратяване на огъня пленените трябва да бъдат върнати до 12.00 ч. местно време. Хамас трябва да ги предаде на представители на Червения кръст.

От Газа заложниците ще бъдат транспортирани до израелска територия с 6 до 8 коли.

След това Хамас трябва да върне телата на 26 убити заложници.

Тогава Израел ще започне да освобождава палестинските затворници, както беше договорено в Шарм ел-Шейх.

Израел трябва да освободи 250 палестински затворници и 1700 задържани в Газа по време на войната.




Подписване на споразумение: Тръмп пристига в Израел и Египет
Подписване на споразумение: Тръмп пристига в Израел и Египет
Крехкият мир в Газа: Обратно броене в Израел в очакване на заложниците
Чете се за: 04:47 мин.
Израел очаква завръщането на заложниците, камиони с хуманитарна помощ влизат в Газа
Чете се за: 03:12 мин.
Само за ден половин милион палестинци са се придвижили от юг на север в Ивицата Газа
Чете се за: 01:27 мин.
Планът за мир: Хиляди палестинци се завръщат в Газа
Чете се за: 01:32 мин.
Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от) изоставените си домове
Чете се за: 04:45 мин.

Край на заложническата криза? Хамас пуска на свобода пленените
Край на заложническата криза? Хамас пуска на свобода пленените
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Подписване на споразумение: Тръмп пристига в Израел и Египет Подписване на споразумение: Тръмп пристига в Израел и Египет
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Премиерът Желязков призова общините да съберат несъбрани до момента данъци в размер на 1 млрд. лв. Премиерът Желязков призова общините да съберат несъбрани до момента данъци в размер на 1 млрд. лв.
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Франция има ново правителство Франция има ново правителство
Чете се за: 00:20 мин.
По света
Отново тапи: Къде от утре ще спира трафикът на "Тракия"...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Жечо Станков пред БНТ: „Превантивното изключване е по-важно...
Чете се за: 10:35 мин.
У нас
Икона на стил, хумор и човечност - с какво светът ще запомни...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Местни избори в Пазарджик: Рекорден брой кандидати за общински...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
