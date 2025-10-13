До 20° днес, облачно ще бъде над южната половина от страната и източните райони

Днес по-значителна облачност ще има над южната половина от страната и източните райони. В Дунавската равнина ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще духа слаб, в Северна България и умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, за София - около 5°. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, за София - около 16°.

Над Черноморието сутринта ще бъде предимно слънчево, но още преди обяд облачността ще се увеличи. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 17° - 19°. Температурата на морската вода е 18° - 19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Над планините ще има значителна висока и средна облачност. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра - около 5°.

Във вторник облачността ще е разкъсана, над източната половина от страната и планините - предимно значителна, на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър.

В сряда и четвъртък на повече места в Източна България и планините ще има слаби валежи от дъжд. Вятърът ще отслабне и постепенно ще се ориентира от североизток, после от изток.

В петък облачността временно ще се разкъса и ще намалее, сутринта ще е по-хладно. Впоследствие отново ще се заоблачи и след обяд от югозапад ще започнат валежи от дъжд.