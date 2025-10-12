Мисия на ЮНЕСКО у нас: Експерти оцениха високо грижата за подводната археология

Центърът за подводна археология получи признание за високотехнологичното си оборудване и научния капацитет от мисия на ЮНЕСКО. Експертна група по опазване на подводното културно наследство работи в Несебър и Созопол, за да оцени как България спазва препоръките на ЮНЕСКО. Резултатите от тази мисия са важни за нас, тъй като статутът на Несебър като световен паметник на културата, все още е под въпрос.

Нашите учени вече имат своето място и Центърът за подводна археология е признат за институт на ЮНЕСКО. Но статутът на Несебър като световен паметник все още е под въпрос, най-вече заради новото строителство и риск от загуба на идентичност. Опазването на подводното наследство също има голям дял и експертите на ЮНЕСКО сега ни помагат със съвети и препоръки. С случая се подготвят за оглед на потъналата част от крепостната стена на древна Месамбрия.

Проф. Робърт Домзал – председател на научно-консултативна комисия към ЮНЕСКО: "Още оценяваме – какво е свършено и какво още трябва да се направи. Но тези паметници не са напълно видими за хората и е важно да се популяризират, да се развият образователни дейности, виртуални филми например, които да са достъпни в училищата." Д-р Азедин Карра – зам.- ръководител на научно-консултативна комисия към ЮНЕСКО: "Мисля, че усилията ви за опазване на подводното наследство са добри, видяхме, че вашите учени използват новите технологии, което е важно. Дори мисля да направим някакъв вид обмен, да почерпим опит и от вас."

Високите оценки на експертната мисия за подводното наследство със сигурност ще натежат на везните към оставането на Несебър в листата на световното културно наследство. Но страната ни е поела и други ангажименти, които трябва да изпълни.

Д-р Найден Прахов – ръководител на Център за подводна археология: "Да се довърши планът за опазване и управление … което е задача на Министерството на културата, ние работим по този план и трябва идните месеци да го предадем в ЮНЕСКО."

Успоредно с експертите на световната организация, археолози от няколко страни се събраха да споделят опит и да открият пресечни точки за съвместна работа.

Валентина Тодоровска – Национален археологически музей, Скопие: "Работата ни с центъра за подводна археология започна през 2000 година, когато един от вашите екипи участва в разкопки в Охридското езеро на локации от праисторическия период. Затова взаимната помощ и споделяне на познания е от голяма важност."

Семинарът под егидата на ЮНЕСКО събра още учени от Турция, Румъния, Черна Гора, Египет и Мароко.