Карлос Насар бе посрещнат като герой в София
Отново тапи: Къде от утре ще спира трафикът на "Тракия" по 4 пъти на ден?

Иво Никодимов
У нас
Нова организация на движението по магистрала "Тракия" въвеждат от АПИ заради ремонтите. През седмицата движението към София ще се спира на четири пъти за около половин час. До края на октомври ще се ограничава и движението на тирове. Къде и кога трафикът ще спира?

Ограничението за движението от Пловдив към София ще бъде в дните от понеделник до четвъртък. Става дума за участъка между 24-ти и 33-ти километър, който е в ремонт и движението се осъществява двупосочно само в едното платно. В часовете 12.00, 14.00, 16.00 и 18.00 трафикът към столицата ще се спира изцяло за по 30 минути. Ще остава движението само към Пловдив.

От Пътната агенция казват, че целта на тази мярка е пропускане и регулиране на трафика при образуването на колона от автомобили. От АПИ припомнят още, че може да се ползват алтернативни маршрути - единият е Подбалканският път между София и Карлово, а другият е пътят Ихтиман - Самоков и от там към столицата или обратно от Ихтиман към Пловдив.

Ремонти на магистрала "Тракия" има още в областите Пазарджик, Стара Загора и Сливен. По тази причина в неделните дни до края на октомври ще се ограничава движението на тирове. От 14.00 до 19.00 часа ще бъдат спирани камионите над 12 тона в платното посока София от Стара Загора до столицата. Така ще се осигури спокоен трафик в участъците, които се ремонтират за прибиращите се в края на почивните дни. По преценка на "Пътна полиция" могат да бъдат въвеждани и допълнителни мерки за регулиране на трафика.

