Сблъсъци на границата между Афганистан и Пакистан

Сблъсъци с десетки жертви между талибани и пакистански войници на границата между Афганистан и Пакистан.

Исламабад обеща отговор на талибанската операция, при която според режима в Кабул са загинали 58 пакистанци и 8 талибани.

Пакистан дава други цифри - 23-ма загинали негови войници и над 200 неутрализирани талибани и свързани с тях терористи. От идването на власт на талибаните през 2021 г., отношенията между двете страни не спират да се влошават. Пакистан обвинява Афганистан, че е приютил пакистански ислямисти, които искат да свалят правителството с подкрепата на Индия. Кабул отрича и от своя страна смята, че Исламабад поддържа регионалното крило на „Ислямска държава“.

Сблъсъците снощи идват след експлозии на афганистанска територия в четвъртък и нападения срещу 5 пакистански провинции.