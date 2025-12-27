БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в...
Най-малко 15 души са пострадали при нападение с нож и заливане с белина в завод в Япония

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:40 мин.
Азия
души пострадали нападение нож заливане белина завод япония
Снимка: БТА
Мъж беше арестуван, след като намушка осем души и заля седем с белина в завод за гуми в Централна Япония вчера, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти. До момента няма информация какви са били мотивите му.

Осем души са приети в болници, след като са били намушкани от мъжа с нож във фабриката за автомобилни гуми „Йокохама Ръбър“ в град Мишима, провинция Шидзуока, съобщи противопожарната служба.

Петима от намушканите са в тежко състояние, но всички пострадали са били контактни при транспортирането им в болниците, съобщиха местни медии.

Полицията на префектура Шидзуока съобщи, че нападателят - 38-годишен мъж, е арестуван за предполагаем опит за убийство в завода, но не даде повече подробности.

Предполага се, че той е бивш работник в завода, съобщи агенция Киодо, позовавайки се на разследващите.

Заподозреният е носил нож от комплект за оцеляване и е бил с противогаз, съобщи в. „Асахи“.

Други седем души са пострадали, след като нападателят ги е залял с белина по време на нападението. Те също са приети в болница за лечение, съобщи противопожарната служба.

Япония има строги закони за контрол на оръжията, а престъпленията, свързани с насилие, са рядко срещани, но през последните години броят на нападенията с нож зачестяват, отбелязва АП.

#Япония #нападение

