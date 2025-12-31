БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нова Зеландия посрещна Новата 2026 година

от БНТ , Източник: БТА
Най-големият град на Нова Зеландия – Окланд – посрещна новата година с фойерверки, изстреляни от най-голямата сграда на Южното полукълбо – Скай Тауър, предаде Асошиейтед прес. Това е първият голям град на света, отпразнувал настъпването на 2026 г.

Петминутното шоу включваше 3500 фойерверки, изстреляни от различни етажи на 240-метровата Скай Тауър. По-малките събития бяха отменени в целия Северен остров на Нова Зеландия поради прогнози за дъжд и възможни гръмотевични бури.

Източното крайбрежие на Австралия посреща 2026 г. два часа след Нова Зеландия, но в Сидни, най-големият град в страната, тържествата ще се проведат под засилено полицейско присъствие, заради най-тежкото нападение с огнестрелно оръжие в страната от почти 30 години. На 14 декември двама въоръжени мъже нападнаха честване на Ханука на плажа Бондай, като убиха 15 и раниха 40 души.

В Индонезия ще отбележат по-скромно настъпването на Нова година като жест на солидарност с населените места, опустошени от катастрофалните наводнения и свлачища в остров Суматра преди месец, когато загинаха повече от 1100 души.

В Япония тълпи ще се съберат пред будистки храм в Токио за биене на камбана в полунощ.

