ЕС и Австралия подписаха споразумение за свободна търговия

ЕС и Австралия подписаха широкообхватно споразумение за свободна търговия - кулминация на осем години преговори. Чрез него ще отпаднат 99% от митата на европейски стоки за австралийския пазар.

Очаква се това да спести на европейските компании около 1 милиарда евро годишно от митнически такси и да увеличи с 33% износа на ЕС към Австралия.

Сделката ще донесе на австралийската икономика допълнителни 10 милиарда австралийски долара годишно.

ЕС и Австралия засилват сътрудничеството си и в областта на отбраната и критичните минерали. ЕС, който се опитва да разнообрази икономическите си партньорства и пазари, вече сключи подобни търговски споразумения с Индонезия и Индия.