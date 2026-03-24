1,2 млн. фалшиви евро са открити при съвместна операция...
20 евро компенсация при скъпи горива: Кой ще получи помощ...
Системата за средна скорост намали нарушителите на пътя...
Божидар Саръбоюков: Винаги търся критиката в нещата
ЕС и Австралия подписаха споразумение за свободна търговия

Очаква се това да спести на европейските компании от митнически такси и да увеличи износа към Австралия

ЕС и Австралия подписаха широкообхватно споразумение за свободна търговия - кулминация на осем години преговори. Чрез него ще отпаднат 99% от митата на европейски стоки за австралийския пазар.

Очаква се това да спести на европейските компании около 1 милиарда евро годишно от митнически такси и да увеличи с 33% износа на ЕС към Австралия.

Сделката ще донесе на австралийската икономика допълнителни 10 милиарда австралийски долара годишно.

ЕС и Австралия засилват сътрудничеството си и в областта на отбраната и критичните минерали. ЕС, който се опитва да разнообрази икономическите си партньорства и пазари, вече сключи подобни търговски споразумения с Индонезия и Индия.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия: "Днес създаваме история в свят, който се променя дълбоко, свят, в който световните сили използват митата като лост и веригите за доставки като уязвими места, които да бъдат експлоатирани. В нашата история отворената, основана на правила търговия дава положителни резултати. Доверието е по-важно от сделките".

Антъни Албанезе, министър-председател на Австралия: "Споразумението за свободна търговия между Австралия и Европа ще бъде постижение, което ще създаде работни места и благоденствие за бъдещите поколения".

