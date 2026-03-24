ЕС и Австралия подписаха споразумение за свободна търговия

Очаква се това да спести на европейските компании от митнически такси и да увеличи износа към Австралия
ЕС и Австралия подписаха широкообхватно споразумение за свободна търговия - кулминация на осем години преговори. Чрез него ще отпаднат 99% от митата на европейски стоки за австралийския пазар.
Очаква се това да спести на европейските компании около 1 милиарда евро годишно от митнически такси и да увеличи с 33% износа на ЕС към Австралия.
Сделката ще донесе на австралийската икономика допълнителни 10 милиарда австралийски долара годишно.
ЕС и Австралия засилват сътрудничеството си и в областта на отбраната и критичните минерали. ЕС, който се опитва да разнообрази икономическите си партньорства и пазари, вече сключи подобни търговски споразумения с Индонезия и Индия.
Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия: "Днес създаваме история в свят, който се променя дълбоко, свят, в който световните сили използват митата като лост и веригите за доставки като уязвими места, които да бъдат експлоатирани. В нашата история отворената, основана на правила търговия дава положителни резултати. Доверието е по-важно от сделките".
Антъни Албанезе, министър-председател на Австралия: "Споразумението за свободна търговия между Австралия и Европа ще бъде постижение, което ще създаде работни места и благоденствие за бъдещите поколения".