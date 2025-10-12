БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Карлос Насар бе посрещнат като герой в София
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Слаби валежи от дъжд и захлаждане през новата седмица

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес ще има променлива, по-често значителна облачност, но почти без валежи. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, в София – около 15°.

Утре сутринта на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост и ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10. През деня по-значителна облачност ще има над южната половина от страната и източните райони. В Дунавската равнина ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб, в Северна България и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°.

Над Черноморието сутринта ще е предимно слънчево, но още преди обяд облачността ще се увеличи. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Над планините ще има значителна висока и средна облачност. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е 11°, на 2000 метра – около 5°.

На Балканите повече слънчеви часове ще има в западната и централната част, и преди обяд. След обяд от север облачността ще се увеличава, но ще остане без валежи. Над южните райони от Гърция през целия ден облачността ще е значителна, ще има краткотрайни валежи от дъжд.

У нас във вторник над източната половина от страната и планините ще превали слаб дъжд. В сряда и четвъртък на повече места там ще има слаби валежи от дъжд. В петък облачността временно ще се разкъса и ще намалее и сутринта ще е по-хладно. По-късно отново ще се заоблачи и след обяд от югозапад ще започнат валежи от дъжд.

#захлаждане и валежи #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Футбол: България – Турция (ГАЛЕРИЯ)
2
Футбол: България – Турция (ГАЛЕРИЯ)
Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности
3
Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен...
Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни решения?
4
Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни решения?
Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг да започне отначало?
5
Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с...
Венци Стефанов: Със Сульо, Пульо и Мульо не става
6
Венци Стефанов: Със Сульо, Пульо и Мульо не става

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
5
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
6
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"

Още от: Времето

По-често облачно и със слаби валежи през новата седмица
По-често облачно и със слаби валежи през новата седмица
У нас навлиза методът "сеене на облаци", който може изкуствено да увеличи валежите с до 30% У нас навлиза методът "сеене на облаци", който може изкуствено да увеличи валежите с до 30%
Чете се за: 00:55 мин.
По-често облачно, с превалявания през новата седмица По-често облачно, с превалявания през новата седмица
Чете се за: 02:10 мин.
Опасни пориви на вятъра в събота Опасни пориви на вятъра в събота
Чете се за: 02:17 мин.
Силен вятър в събота Силен вятър в събота
Чете се за: 02:17 мин.
Много слънчеви часове в последния ден от работната седмица Много слънчеви часове в последния ден от работната седмица
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

Без нарушения протича изборният ден в Пазарджик, където гласуват за общински съветници
Без нарушения протича изборният ден в Пазарджик, където гласуват за...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Президентът Румен Радев честити Деня на българската община Президентът Румен Радев честити Деня на българската община
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Нови правила на ЕС за граничен контрол от днес Нови правила на ЕС за граничен контрол от днес
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Карлос Насар: Скоро не бях водил такова състезание Карлос Насар: Скоро не бях водил такова състезание
Чете се за: 01:45 мин.
Вдигане на тежести
Спират трафика за София в участък на АМ "Тракия" от...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Израел очаква завръщането на заложниците, камиони с хуманитарна...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Софийският маратон променя движението в центъра и днес
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Актрисата Даян Кийтън почина на 79 години
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ