Слаби валежи от дъжд и захлаждане през новата седмица

Днес ще има променлива, по-често значителна облачност, но почти без валежи. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, в София – около 15°.

Утре сутринта на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост и ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10. През деня по-значителна облачност ще има над южната половина от страната и източните райони. В Дунавската равнина ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб, в Северна България и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°.

Над Черноморието сутринта ще е предимно слънчево, но още преди обяд облачността ще се увеличи. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Над планините ще има значителна висока и средна облачност. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е 11°, на 2000 метра – около 5°.

На Балканите повече слънчеви часове ще има в западната и централната част, и преди обяд. След обяд от север облачността ще се увеличава, но ще остане без валежи. Над южните райони от Гърция през целия ден облачността ще е значителна, ще има краткотрайни валежи от дъжд.

У нас във вторник над източната половина от страната и планините ще превали слаб дъжд. В сряда и четвъртък на повече места там ще има слаби валежи от дъжд. В петък облачността временно ще се разкъса и ще намалее и сутринта ще е по-хладно. По-късно отново ще се заоблачи и след обяд от югозапад ще започнат валежи от дъжд.