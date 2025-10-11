Лъчезар Танев, Джанлука Палиука и Стефан Ботев в "Арена спорт"

В неделя, 12 октомври, в предаването "Арена спорт" очаквайте:

Гост в студиото е Лъчезар Танев, часове след поредната световна квалификация за българския национален отбор по футбол.

Ексклузивно интервю с Джанлука Палиука.

След поредния триумф на Карлос Насар - разговор с президента на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев

Какво се случи в поредното издание на Маратона на София?

Гледайте "Арена спорт" в неделя от 12:30 часа пряко по БНТ 1 и на нашия сайт!