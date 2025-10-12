Президентът Румен Радев: Най-големият капитал на всяка власт е доверието

В Деня на българската община и местното самоуправление в България поздравявам всички кметове, кметски наместници, общински съветници и служителите в общинските администрации, които честно работят за благополучието на своите съграждани и за които развитието и благосъстоянието на българските градове и населени места е кауза. Това написа президентът Румен Радев в профила си във Фейсбук.

Пряко избрана от гражданите, местната власт е призвана всекидневно да решава техните проблеми, да бъде винаги близо до тревогите и надеждите на хората. Най-големият капитал на всяка власт е доверието, което се печели и съхранява с почтеност, отзивчивост и изпълнени обещания. Затова и най-важният измерител за работата на местните власти е оценката на обществото, пише държавният глава.

В дни на динамични политически промени местната власт често олицетворява държавността и увеличава очакванията на гражданите, че тя ще остане гарант за защитата на обществения интерес, независимо от користните апетити на политическата конюнктура. Дейността на местната власт изисква институционална и обществена подкрепа и законови промени, които да гарантират нейната ефективност и финансова независимост, допълва Радев.