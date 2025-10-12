Иво Балабанов: Щастлив съм, че защитих титлата си

Иво Балабанов триумфира на 10 километра на Софийския маратон. По този начин бегачът защити титлата си във въпросната дистанция за трета поредна година.

Пред БНТ той сподели, че последната седмица е била изпълнена със здравословни проблеми и участието му е било под въпрос.

„Казано честно, последната седмица беше доста трудна за мен, понеже преболедувах и до последно не се знаеше дали ще бягам, но в крайна сметка през последните два дни бях по-добре и реших да бягам, и да защитя титлата си за трета поредна година. Изключително щастлив съм от това“, започна той.

Бегачът говори и за емоцията от това да бъде заедно на подиума със своя брат, който завърши на третото място.

„Да, емоцията винаги е по-специална. Радвам се, че той е до мен, надявам се да е още по-близо следващата година и на второ място, но всичко това зависи от конкуренцията. Няма как да го предвидим. Трудна е конкуренцията, тъй като нямаме същата спортна злоба един към друг, но се получава по някакъв начин самото бягане, така че винаги има някаква тръпка.“

„Понякога има кенийски бегачи. Те успяват да затруднят повече българската аудитория и бегачи. Тази година нямаше и беше малко по-лесно, въпреки че второто момче, което бяга, го направи доста добре и записа лично постижение. Щом има лично постижение, значи е напредък за всички“, завърши Балабанов.