Анатоли Илиев: Догодина в Софийския маратон ще могат да участват 10 000 души

Директорът на Софийския маратон Анатоли Илиев съобщи в ефира на БНТ 3, че в състезанието догодина ще могат да стартират 10 00 души.

"Удовлетворен съм, че всички стартове минаха до сега без инциденти и всичките тези над 6 500 човека тръгнаха навреме в нормалните си така планувани граници", каза Илиев пред БНТ.

"Улиците на София се напълниха и вече софиянци нямат притеснение, че ще има маратон. Видяха го, почувстваха го и от тук нататък трябва да свикват с тази мисъл, че всяка втора неделя на октомври месец маратонът ще бъде по софийските улици. Тази година наистина страхотен интерес, много бързо се запълниха местата", добави той.

"Това, което можем спокойно да обявим за следващата година и което е минимума, са 10 000 участника на Софийския маратон", обяви Илиев.

Той заяви, че присъствието на толкова много елитни бегачи и на толкова много състазатели от чужбина, говори за утвърждаването на Софийския маратон на световната карта.

"Да, това е вече факт. В момента представителят на световната атлетика тръгна по маршрута. Вчера имаше среща с всички, които участват и отговарят за маратона. Бяха му представени отговорниците във всички сектори и това, което той още вчера каза в своя доклад, че този маратон ще се утвърди като един от добрите европейски маратони. Ние притежаваме в момента Лейбъл, който дава основание постиженията на всички тези участници да бъдат класирани във всеки един от маратоните по света. Моята мечта е да има бегачи следващата година, които да бягат под 2:10 ч. на този хубав маршрут", завърши директорът на състезанието.



Вижте интервюто във видеото!